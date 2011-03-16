مجید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: مهمترین مسئولیت ما این است تا تیمی که در رده ششم لیگ برتر قرار دارد را در شرایط پیشرفت حفظ کنیم و خوشبختانه مشارکت مجموعه باشگاه فولاد و شور و شوقی که در بازیکنان برای پیشرفت وجود دارد ، شرایط مناسبی را ایجاد کرده تا بتوانیم این روند را ادامه دهیم.

جلالی تصریح کرد: مقابل راه آهن می خواهیم نشان بدهیم سیر پیشرفت تیم فولاد را حفظ کرده ایم و می توانیم در موقعیتی حتی بهتر از جایگاه فعلی باشیم.

سرمربی فولاد خوزستان درعین حال اذعان کرد: البته راه آهن تیم دونده و درگیری است که بازی مقابل این تیم راحت نخواهد بود ولی تیم ما خود را برای یک بازی هجومی و کسب پیروزی در این دیدار خانگی آماده کرده ایم.

وی در مورد احتمال کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا در پایان فصل جاری اظهار داشت: راهیابی به لیگ قهرمانان آسیا جزو آرزوهای ماست و اگر بتوانیم شرایط پیشرفت تیم را در 8 بازی آینده حفظ کنیم تحقق این آرزو دور از دسترس نخواهد بود.

جلالی ادامه داد: علاوه بر لیگ ما هنوز در جام حذفی هم شانس رسیدن به لیگ قهرمانان آسیا را داریم و در مرحله نیمه نهایی با برنده پرسپولیس و سپاهان روبرو خواهیم شد.

سرمربی فولاد در مورد بازیکنان محروم و مصدوم تیمش در دیدار با راه آهن اظهار داشت : در این بازی بختبار رحمانی را بدلیل محرومیت و مهرداد جماعتی و سعید رمضانی را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم.

گزینه اصلی هدایت تیم فوتبال امید در پایان در مورد آخرین وضعیت مذاکرات خود با فدراسیون فوتبال تصریح کرد: بنده برنامه های خودم را برای همکاری با فدراسیون ارائه کردم و قرار است مسئولان فدراسیون در این زمینه اعلام نظر کنند.

وی در خصوص اینکه آیا این برنامه تضمینی برای صعود تیم امید خواهد بود یا نه گفت: بهرحال ما اگر می خواهیم تیم امید در راه صعود به المپیک موفق باشد باید کاری کنیم تا ضریب موفقیت تیم را افزایش دهیم و این برنامه پیشنهادی نیز در همین راستا تنظیم شده است.

دیدار تیم های فوتبال فولاد خوزستان و راه آهن روز جمعه 27 اسفند به قضاوت علیرضا فغانی در ورزشگاه تختی اهواز برگزار خواهد شد.