نکاتی در مورد اشاعه شادی در جامعه/ انواع شادی و نمودهای مختلف آن

حجت الاسلام نواب: تأکید آیات و روایات بر شادی/ مبنای بسیاری از احکام اسلام شادی است



حجت الاسلام عبدالحسن نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشنهاد حجت الاسلام قرائتی برای راه اندازی سایت خنده، شادی را جزئی از زندگی و مورد تأیید اسلام دانست و گفت: در روایات اسلامی آمده است که "المؤمن حشر بش" یعنی مؤمن کسی است که با نشاط زندگی می کند.

وی افزود: آنچه در اسلام نهی می شود در واقع غفلت از خود است، یعنی هر چیزی که موجب غفلت در انسان شود در اسلام از آن نهی شده است و اسلام با نفس شادی مشکلی ندارد بلکه این غفلت از خود است که باید همیشه لحاظ شود.



وی در پایان بسیاری از آداب و سنن جامعه در شادی کردن را مورد تأیید اسلام دانست و گفت: بسیاری از احکام اسلام نیز بر مبنای شادی بنا شده است همین صله رحم و انجام نماز جماعت و تأکید بر جماعت مصداقی از شادی و نشاط است.

حجت الاسلام قائمی نیا: تقدس طبیعت در اسلام/ تفریح و نشاط بخشی از زندگی است



حجت الاسلام دکتر علیرضا قائمی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جایگاه شادی و در اسلام گفت: در اسلام شادی و غم در کنار هم قرار گرفته اند و طبیعی است که انسان نمی تواند از این دو خالی باشد و مسائلی که در دنیا برای بشر به وجود می آید هم شادی و هم غم و غصه را همراه دارد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: در اسلام بر این مسئله تأکید شده که نباید انسان وقتی شاد شد خود را گم کند و با گرفتاری در نعمتهای دنیوی ، جایگاه اصلی خود را فراموش کند. شادی ها نیز به مانند غمها در دنیا گذرا هستند. هرچند انسان شاد و یا غمگین می شود اما باید به آن نگاه موقتی داشته باشد. شادی دنیوی نباید انسان را به حدی برساند که همه چیز را فراموش کند و اختیار خود را از دست بدهد.



وی در مورد جایگاه تفریح نیز در اسلام، گفت: طبیعی است که تفریح هم بخشی از زندگی انسان را به خود اختصاص می دهد، اما این تفریحات باید به گونه ای باشند که انسان از حدود الهی خارج نشود و حالت مسافر بودن در دنیا را فراموش نکند ضمن اینکه تفریح، به عنوان کاری که موجب تجدید قوای روحی و جسمی انسان برای زندگی و کار می شود امر مناسبی است.

حجت الاسلام موسوی هوایی: معرفی تفریحات سالم/ دو نکته قرآنی در مورد شرایط تفریح



حجت الاسلام سیدجواد موسوی هوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد جایگاه شادی در اسلام گفت: تفریح و شادی موجب انبساط خاطر انسان و جلای درون از غم و ناراحتی می‌گردد، شادی کردن برای انسان یک امر ضروری بوده، موجب ایجاد آرامش و احساسات مثبت در انسان می شود.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی افزود: در آیات و روایات ملاکهایی برای شادی و تفریح درست که موجب اغفال انسان نشود بیان شده است که هم روح و ایمان را حفظ می‌کند و لذت جسمی و روحی را با هم نصیب انسان می‌گرداند. لزوم داشتن تفریحات سالم در روایات بسیاری آمده است از جمله حضرت علی(ع) می‌فرماید: مؤمن را سه وقت است؛ وقتی که در آن با پروردگار خود راز و نیاز می‌کند، وقتی که به حساب نفس خود می‌سد و وقتی که به لذت حلال و خوش می‌گذراند.

وی به آداب و شرایط تفریح سالم از دیدگاه آیات و روایات اشاره کرد و گفت: از آیات و روایات اسلامی این گونه برداشت می‌شود که تفریح و شادی نباید به گناه و معصیت آلوده باشد. یعنی موجب آزار و اذیت دیگر مؤمنین نشود، تمسخر و استهزای کسی نباشد، لهو نباشد و البته شادی کننده نیز در تفریح و شادی میانه‌رو بوده و حد اعتدال را نگه دارد که ملتزم بودن به این شرایط باعث نشاط روح و سلامتی بدن و عدم ایجاد دشمنی‌ها و سرمستی‌ها خواهد شد.

حجت الاسلام سادات منصوری: انواع شادی و نمودهای مختلف آن/ لزوم بازسازی الگوی شادی



حجت الاسلام سید محمد سادات منصوری رئیس مرکز پاسخگویی به شبهات دینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد جایگاه شادی از نگاه اسلام گفت: شادی و احساس نشاط امری فطری در همه موجودات است و در قرآن کریم از غصه و غم به عنوان یکی از عذابهای جهنمی یاد شده است .

حجت الاسلام سادات منصوری با اشاره به اینکه در اسلام از شادی کاذب نهی شده است، گفت: اسلام شادی کاذب را نمی پسندد. شادی کاذب، شادی است که در اثر غفلت در انسان به وجود آید. مثلا شادی ناشی از استفاده از مواد مخدر، شادی از به دست آوردن پولی از راه دزدی و ... را می توان نمونه های شادی کاذب خواند.



وی در مورد ابراز شادی در جامعه نیز گفت: متأسفانه در جامعه زیاد در مورد این مسئله کار نشده که دلایل تاریخی و جامعه شناختی متعددی دارد. ما در ایام سوگواری به خاطر سنن طولانی که از نسلهای گذشته به ما رسیده، می دانیم چگونه عزاداری کنیم اما در ابراز شادی همیشه راههای افراط و تفریط را می رویم و به آن راه حل میانه که مورد پسند شرع و سنتها و فرهنگ جامعه کشورمان باشد کمتر دست یافته ایم.



حجت الاسلام وافی: دو نکته در مورد اشاعه شادی در جامعه/ دلیل نگاههای متفاوت به شادی



حجت الاسلام مرتضی وافی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد داشتن الگوی مورد تأیید اسلام برای شادی کردن گفت: ما همیشه در اجرای برنامه های شاد و منطبق با موازین شرعی حتی در مناسبتهای مذهبی هم ضعف داشته ایم چه رسد به مناسبتهای ملی که باید این مسئله چاره اندیشی شود.

وی پرداختن به مسئله شادی را مستلزم توجه به چند نکته دانست و گفت: نکته اول توجه دین اسلام و عرف جامعه است یعنی تا زمانی که بر عرف جامعه نهی صریحی نیامده مورد تأیید موازین شرعی ما است. رعایت عرف و آداب عرفی در اصول دینی ما وارد شده است. پس برای یک حرکت عرفی که سنت حسنه در جامعه است حتما نباید به دنبال تأیید قطعی و مستند از موازین دینی بگردیم چون خود عرف و آداب عرفی به طور کلی مورد تأیید شرع است همچنانکه خلاف عرف هم مورد نهی شرع است.

وی افزود: لذا روایت داریم کسی که در مجلس امام حسین(ع) بنشیند حاجتش برآورده و هم و غمش رفع می شود و این نشان می دهد که بعد از توکل و نشستن در مجالس مذهبی مان باید احساس نشاط و سبکی داشته باشیم که در برنامه های دیگر ما نیز باید این نشاط وجود داشته باشد.