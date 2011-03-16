پایان مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ناپیوسته پودمانی در ساعت 24 فردا

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان تا امروز چهارشنبه 25 اسفندماه تنها در باجه مرکزی پست هر یک از شهرستانهای مختلف کشور (به جزشهرستان تهران) می توانند تا ساعت 19 نسبت به توزیع مدارک ثبت نام داوطلبان دوره های مذکور اقدام کنند.

همچنین می توانند در شهرستان تهران تا ساعت 19 امروز چهارشنبه تنها در مناطق پستی 11، 13، 14، 15، 16، 17، 18 و 19 نسبت به دریافت مدارک ثبت نام اقدام کنند.

آن دسته از داطلبان ثبت نام در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی پودمانی که کارت اعتباری ثبت نام تا 25 اسفندماه دریافت می کنند می توانند حداکثر تا ساعت 24 روز پنجشنبه 26 اسفندماه با مراجعه به نشانی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام در آزمون دوره های مذکور اقدام کنند.

داشتن مدرک کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا داشتن مدرک کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش برای شرکت در این آزمون اجباری است.



داوطلبان می توانند برحسب ضوابط بدون در نظر گرفتن عنوان مدرک کاردانی یا فوق دیپلم خود و براساس علاقمندی به هر یک از رشته‌های تحصیلی در این آزمون ثبت نام و نسبت به انتخاب رشته مبادرت کنند.



بدیهی است در صورتی که داوطلب در رشته غیرمرتبط با رشته دوره کاردانی خود قبول شود باید پس از قبولی، طبق ضوابط آموزشی دروس پیش نیاز را انتخاب و با موفقیت طی کند.



هیچ دانشجویی مجاز نیست همزمان در دو رشته یا دو مقطع در موسسه های دولتی و یا غیردولتی تحصیل کند در صورت تخلف طبق آیین نامه انضباطی دانشجویان با وی رفتار خواهد شد.