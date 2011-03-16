ممنوعیت برداشت ماهیان خاویاری از خزر اجرا نشد

امین الله تقوی مطلق در گفتگو با مهر دربارهمصوبه میگو کاران که از سوی دولت مطرح شده بود،گفت: مصوبه میگو کاران در کمیسیون کشاورزی مجلس تصویب شده است و امیدواریم که در کمیسیون تلفیق هم نهایی شود.

وی افزود: بودجه ای که برای این منظور درنظر گرفته شده، 124 میلیارد تومان است که در صورت تصویب در کمیسیون تلفیق به میگوکاران اختصاص می یابد.

سرپرست سازمان شیلات با بیان اینکه بودجه سال 90 سازمان خیلی مناسب بوده است، گفت: در بودجه سال آینده، تسهیلات کم بهره به میزان کافی برای این بخش درنظر گرفته شده است و برهمین اساس، کمبودی در اعتبارت فنی و اعتباری نخواهیم داشت.

تقوی مطلق با اشاره به اینکه ردیف اعتباری مستقلی برای سازمان درنظر گرفته شده است، افزود: علاوه براین، ردیف بودجه با افزایش نسبت به سال قبل به 100 میلیارد تومان رسیده است.

وی علت ورود شناورهای صیادی ایران به لیست سیاه را عدم حضور ایران در جلسات کمیسیون تن ماهیان دانست و افزود: جلسات این کمسیون به زودی آغاز می شود که ایران هم در آن حضور فعال خواهد شد تا شناور ایرانی از این لیست این کمیسیون خارج شود.

سرپرست سازمان شیلات ایران درباره ممنوعیت برداشت خاویار که به تازگی مطرح شده است، گفت: در اجلاس قزاقستان پیش نویسی ارایه شد اما کشور ترکمنستان آن را امضا نکرد و ایران هم با وجودی که این موضوع را قبول داشت اما آن را امضا نکرد، زیرا یک تفاهم نامه باید 4 جانبه باشد.

تقوی مطلق افزود: هنوز هم برداشت ماهیان خاویاری از دریای خزر انجام می شود، زیرا ممنوعیت برداشت ماهیان خاویاری هنوز قطعی نیست اما دستورات ریاست جمهوری اجرا شده و گزارشها ارسال می شود.