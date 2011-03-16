استقرار دائمی ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر صنایع و معادن در حکمی، ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان را به عنوان نماینده و رئیس ستاد مستقر در آن استان تعیین کرد.

علی اکبر محرابیان در متن این حکم آورده است: با عنایت به ظرفیت گسترده اصفهان در بخش صنعت و معدن مقتضی است با حضور مدیران واحدهای تولیدی ، صنعتی و معدنی نسبت به بررسی مداوم و تدوین پیشنهادات و راهکارهای اجرایی مناسب و انعکاس آن به دبیر خانه ستاد تسهیل (مستقر در وزارتخانه)اقدام کنند.

همچنین نسبت به تشکیل کارگروه های تخصصی مربوطه اقدام و تصمیمات و پیشنهادات را برای تصویب و ابلاغ به این وزارتخانه ارسال کنند.

بر اساس تصویب نامه شماره 24447/44518 مورخ 5 اردیبهشت 89 هیئت وزیران و به منظور تسریع در امور اجرایی واحدهای تولیدی ، صنعتی ، معدنی و شهرکهای صنعتی ، ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی در وزارت صنایع و معادن تشکیل شده و با حضور هفتگی در 3 استان(به طور گردشی) نسبت به شناسایی موانع اجرایی و رفع آنها اقدام می کند.