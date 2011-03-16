برنامه های ارتقای شاخص فرهنگی خراسان رضوی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، وحید موسویان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به رویکرد دولت دهم در تاکید بر مسائل فرهنگی، در دور سوم سفر هیئت دولت به استان، بودجه ارتقای شاخص های فرهنگی تصویب و مقرر شد دستگاه ها برنامه های فرهنگی خود را در دو حوزه فرهنگی - هزینه ای و تمکلی - فرهنگی ارائه دهند.

وی افزود: با پیگیری مسئولان و همت مضاعف آنان در استان، تمامی طرح های ارائه شده به تصویب کارگروه فرهنگ و هنر دولت رسیده است که از این نظر خراسان رضوی در استانهای کشور پیشتاز است.

مدیرکل دفتر اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد استانداری خراسان رضوی ادامه داد: تاکنون 20 درصد از اعتبارات هزینه ای جذب دستگاه ها شده و فرآیند تخصیص و تامین اعتبار بقیه بودجه در حال پیگیری است.

وی عنوان کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل تبلیغات اسلامی، اداره کل اوقاف و امور خیریه، اداره کل آموزش و پرورش، حوزه علمیه خراسان، اداره کل تربیت بدنی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، حوزه هنری، اداره کل صدا و سیما و اداره کل امور جوانان خراسان رضوی بخش عمده ای از اعتبار خود را در مرحله اول جذب کرده اند.

موسویان خاطرنشان کرد: اداره کل امور جوانان خراسان رضوی به خاطر طرح برنامه جامع خانواده پایدار، اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی به خاطر بصرت افزایی و سازمان تبلیغات خراسان رضوی به خاطر نوآوری در تبلیغ، عفاف و حجاب و توسعه و رسیدگی همه جانبه روستاها سه دستگاهی هستند که اصول برنامه ریزی فرهنگی و تطبیق با اولویت های استان را به نسبت سایر دستگاه ها بهتر رعایت کرده اند.