به گزارش خبرگزاری مهر، زمانی که از شرکتهای تکنولوژی این سوال پرسیده می‌شود که با اطلاعات خصوصی کاربران چه می‌کنند همیشه یک جواب می دهند: شما باید فردی تبهکار باشید که تا این اندازه نگران دسترسی ما به اطلاعات شخصی خود باشید!

خوشبختانه میزان هشیاری کاربران درباره اینکه اطلاعات شخصی آنها می تواند چه کاربردهایی داشته باشد، رو به افزایش است. این هشیاری‌ها و نگرانی‌ها به واسطه تلاشهای دو شرکت بزرگ ارائه کننده مرورگرهای اینترنتی، موزیلا و مایکروسافت در جدید ترین نسخه‌های مرورگرهای اینترنتی بازتاب داده شده است.

موزیلا در نسخه فایرفاکس 4 و مایکروسافت در اینترنت اکسپلورر 9 راهکارهایی را برای جلوگیری از دسترسی مالکان وب سایتها به اطلاعات شخصی کاربران ارائه کرده‌اند. حتی گوگل نیز به‌عنوان یکی از بزرگترین طرفداران جستجوی اطلاعات شخصی کاربران در اینترنت! دریافته است چنین دسترسی آزادانه‌ای می‌تواند مشکل‌ساز شود و از این رو دسترسی برخی از وب‌سایتها را به مرورگر کروم خود ممنوع کرده است.

در صورتی که هنوز درباره خطرهای ردیابی اطلاعات شخصی و فعالیتهای آنلاین خود توسط افراد دیگر تردید دارید، شاید دانستن این نکته ها کارساز باشند:

اطلاعاتی که درباره کاربران مورد جستجو قرار می گیرند شامل اخباری که مطالعه می کنند، خریدهای آنلاین، و مکانهایی که برای رفتن به آنجا بلیط آنلاین خریداری شده هستند. همچنین بانکهایی که کاربران در آنها حساب دارند، خودروی کاربر، و مدرسه کودکان آنها نیز شناسایی می شوند. برخی از وب سایتها حتی می دانند که فرزند شما مبتلا به بیماری اختلال کمبود تمرکز ناشی از بیش فعالی است و دخترتان در یادگیری انگلیسی مشکل دارد!

از سویی دیگر افزایش یافتن میزان استفاده از تلفنهای هوشمند و شبکه های انرژی هوشمند امکان دسترسی به جزئی ترین اطلاعات شخصی را افزایش داده است. این امکان وجود دارد که بر اساس فعالیتهایی که کاربر با استفاده از تلفن هوشمند خود انجام می دهد، دریافت وی کجا و در حال انجام چه کاری است. شبکه های هوشمند انرژی نیز می توانند به راحتی اعلام کنند که آیا فرد در خانه هست یا در کدام اتاق از خانه حضور دارد.

شاید از چنین اطلاعاتی تنها برای کارهای تبلیغاتی و افزایش اثرگذاری آنها استفاده شود، اما از بعدی دیگر این اطلاعات می‌توانند امنیت و حریم خصوصی کاربران را در معرض خطری جدی قرار دهند.

بازبینی سریع و نه چندان دقیقی که بر روی وب سایتهای مختلف انجام گرفته نشان می دهد بیش از ده ها وب سایت در جهان وجود دارند که در لحظه حرکات و اطلاعات کاربران خود را ردیابی و ثبت می کنند. در میان این وب سایتها می‌توان مظنونین همیشگی مانند گوگل، فیس بوک، دابل کلیک و چندین وب سایت را که از شهرت کمتری برخوردارند مشاهده کرد.

این شرکتها اعلام کرده‌اند رفتارهای کاربران خود را در صفحات خاصی تحت نظر دارند و با انطباق دادن آنها با دیگر رفتارهای آنلاین کاربران، اطلاعاتی درباره آنها به دست آورده و به کارفرماهای خود می فروشند.

راهکارهایی که برای جلوگیری از فعالیتهای این وب سایتها ارائه شده اند عبارتند از:

-استفاده از برنامه هایی مشابه Ghostery برای متوقف کردن فعالیتهای جستجوگرانه وب سایتها و یا آگاه شدن از اینکه چه کسی در حال کنکاش در میان اطلاعات شخصی کاربر است.

-تنظیم کردن مرورگر بر روی گزینه ای که تمامی کوکی ها را پس از خاموش کردن رایانه از حافظه پاک می کند، پاک کردن تاریخچه جستجو های اینترنتی و خاموش کردن مداوم رایانه.

-در صورت متصل شدن به شبکه های وای فای عمومی از بخش جستجوی بی ضرر آن استفاده شود و در این شبکه ها از خرید، سفارش دادن یا وارد کردن نام کاربری خودداری شود.

-به روز رسانی مرورگرها و استفاده از جدید ترین نسخه های مرورگر یکی از کلیدی ترین راه های جلوگیری از دسترسی افراد به اطلاعات شخصی کاربران است.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، حتی در صورتی که تمامی این راهکارها را به اجرا بگذارید بهتر است که بدانید این اقدامات چندان هم تاثیرگذار نیستند و تنها تا حدی قادرند اطلاعات شخصی شما را از دسترسی دیگران حفظ کنند. بهتر است تا زمانی که قانونی برای تعیین مجاز یا غیر مجاز بودن دسترسی به اطلاعات آنلاین تصویب نشده است، بدترین حالت را در نظر بگیرید! این اصلا شوخی نیست! شما هم اکنون تحت نظر هستید!