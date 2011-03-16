تحولات اخیر موجب تقویت و ارتقای قدرت منطقه ای ایران خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشگر غلامعلی رشید جانشین ستاد کل نیروهای مسلح با طرح این پرسش که این قیام ها چه نتایجی را به دنبال خواهد داشت اظهار داشت: هم اکنون تهدیدات امنیتی که نسبت به منافع آمریکا و اروپا و رژیم صهیونیستی مطرح است، به مخاطره افتادن و نابودی روند سازش و موجودیت رژیم صهیونیستی، تضعیف متحدین آمریکا و نابودی نمادهای قدرت های وابسته به غرب و نیز حاکمیت اسلام گرایان با الگوپذیری از ایران می باشد.

وی همچنین اذعان داشت: سیاست بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای هم اکنون بر دو محور، قبول تغییر با اصلاحات جزئی و دموکراسی هدایت شده از سوی آمریکا و اروپا و نیز حفظ وضع موجود از سوی حاکمان مستبد و رژیم صهیونیستی است که در مقابل این سیاستها، مطالبات و اراده مردم مسلمان پیروز خواهد شد، این وعده الهی است. چرا که مسلمانان در طی 60 سال اخیر از سوی غربیها و حاکمان وابسته به غرب در منطقه به بدترین شکل تحقیر شده اند و همه ایدئولوژی های غیر دینی را دیدند که در صحنه آمدند، از لیبرالیسم گرفته تا کمونیسم و ناسیونالیسم عربی که همه شکست خوردند و انقلاب اسلامی را به عنوان یک الگوی موفق و ماندگار و مستحکم، عزت آفرین و هویت بخش می بینند که 32 سال است در برابر همه فشارها از شورش گرفته تا ترور، کودتا و جنگ و فشارهای سیاسی- اقتصادی، مثل کوه ایستاده است و در حال پیشرفت های چشمگیر می باشد.

سردار سرلشگر غلامعلی رشید در ادامه گفت: تحولات جدید فارغ از نتیجه آن، به منزله سرآغاز دوره جدیدی است که حداقل دهه دوم سال 2000 میلادی را به سود اسلام و بر علیه منافع غرب به خود اختصاص می دهد و کمترین نتیجه آن برای جمهوری اسلامی ایران کاهش تمرکز اهداف سیاسی- امنیتی و نظامی دشمنان نسبت به ایران است.

ایشان همچنین اعلام داشت: ظرفیت های جدید حاصل از این تحولات می تواند موجب تقویت و ارتقای قدرت منطقه ای ایران در ابعاد سیاسی- فرهنگی و اجتماعی شود و این به مثابه یک فرصت تاریخی برای تحکیم ثبات سیاسی، اجتماعی و توسعه اقتصادی در ایران است.

جانشین ستاد کل نیروهای مسلح در پایان تاکید کرد: به فضل الهی با اوج گیری قیام های ملت های مسلمان عرب منطقه، علیه منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی، جمهوری اسلامی ایران در برابر یک فرصت عظیم تاریخی قرار دارد و یکبار دیگر انقلاب اسلامی همچون 3 دهه گذشته فرصت بسط و توسعه خواهد یافت و معادلاتی که با پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ هشت سال دفاع مقدس تغییر کرد و طی سه دهه گذشته تداوم داشته، همچنان ادامه دارد و آمریکا و غرب همچنان در برابر چالش های اساسی قرار دارند و در مقابل قدرت اسلام و بیداری اسلامی ملت ها زانو خواهند زد و شکست خواهند خورد.