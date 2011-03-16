"بازگشت" آماده پخش شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه این فیلم را علی یاور نوشته و داستان درباره دو جوان ساده است که درگیر یک کلاهبرداری بزرگ می‌شوند. امیر غفارمنش، سمیرا حسینی، عباس جمشیدی، کامران فیوضات، حامد وحید و علی کاظمیان دیگر بازیگران این فیلم هستند.

شوکا زندباف تدوین این فیلم را به زودی شروع می‌کند و جاوید خوشدل صداگذار این پروژه است. هنوز شبکه و زمان پخش این فیلم 90 دقیقه‌ای مشخص نشده است.

عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: احسان آینه، صدابردار: امید آشوری، طراح صحنه و لباس: سمیرا شجاعی، آهنگساز: ایثار یاور، گریم: زهره سیه‌پوش، مجری طرح: مسعود عابدینی، مدیر تولید: مصطفی الماسی، تهیه‌کننده: داود بیدل.