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۲۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۳۱

"بازگشت" آماده پخش شد

"بازگشت" آماده پخش شد

فیلم تلویزیونی "بازگشت" به کارگردانی علی یاور با پایان مراحل فنی آماده پخش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه این فیلم را علی یاور نوشته و داستان درباره دو جوان ساده است که درگیر یک کلاهبرداری بزرگ می‌شوند. امیر غفارمنش، سمیرا حسینی، عباس جمشیدی، کامران فیوضات، حامد وحید و علی کاظمیان دیگر بازیگران این فیلم هستند.

شوکا زندباف تدوین این فیلم را به زودی شروع می‌کند و جاوید خوشدل صداگذار این پروژه است. هنوز شبکه و زمان پخش این فیلم 90 دقیقه‌ای مشخص نشده است.

عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: احسان آینه، صدابردار: امید آشوری، طراح صحنه و لباس: سمیرا شجاعی، آهنگساز: ایثار یاور، گریم: زهره سیه‌پوش، مجری طرح: مسعود عابدینی، مدیر تولید: مصطفی الماسی، تهیه‌کننده: داود بیدل.

کد مطلب 1275388

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