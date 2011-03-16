مس کرمان و خوزستان به دنبال قهرمانی/ نیم نگاه "پتروپارت" و نفت به سکوی سوم

به گزارش خبرنگار مهر، روز جمعه هفته جاری با برگزاری 15 دیدار از سه هفته پایانی، پرونده رقابت‌های لیگ دسته اول تکواندو باشگاه‌های ایران موسوم به نقش جهان بسته خواهد شد.

در این رقابت‌ها دو تیم مس کرمان و هیئت تکواندوی خوزستان به ترتیب با 38 و 37 امتیاز برای کسب عنوان قهرمانی تلاش خواهند کرد. بازیکنان تیم مس کرمان که هادی ساعی را به عنوان مدیرفنی در کنار خود دارند در صورت کسب پیروزی در سه دیدار خود مقابل هیئت تکواندوی قم، آموزشگاه مژدهی رشت و قصرشیرین عنوان قهرمانی را کسب خواهند کرد.

اما خوزستانی‌ها کار دشوارتری دارند. این تیم باید با بروجرد، بوشهر و مناطق نفت خیز پیکار کند. مناطق نفت خیز خود به دنبال سکوی سوم است و رقابت نزدیکی با پتروپارت دارد به همین دلیل با تمام قوا به مصاف خوزستان خواهد رفت.

هم اکنون در جدول رده بندی تیم صنعت مس با 38 امتیاز در صدر جای دارد، مقاومت خوزستان با 37 امتیاز دوم است و پترو پارت با 35 امتیاز مکان سوم را در اختیار دارد.

- برنامه دیدارهای سه هفته پایانی مسابقات تکواندوی لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به این شرح است:

هفته نهم:

* پترو پارت - مقاومت آذربایجانغربی

* هیئت تکواندوی قم - صنعت مس

* مناطق نفت خیز جنوب - آموزشگاه مژدهی رشت

* مقاومت خوزستان - کشت و صنعت زمانکار بروجرد

* هیئت تکواندوی بوشهر - هیئت تکواندوی قصرشیرین

هفته دهم:

* پترو پارت - هیئت تکواندوی قم

* صنعت مس - آموزشگاه مژدهی رشت

* هیئت تکواندوی کرمانشاه – کشت و صنعت زمانکار بروجرد

* مناطق نفت خیز جنوب - هیئت تکواندوی قصرشیرین

* مقاومت خوزستان - هیئت تکواندوی بوشهر

هفته یازدهم:

* هیئت تکواندوی قم - آموزشگاه مژدهی رشت

* مقاومت آذربایجان غربی - کشت و صنعت زمانکار بروجرد

* صنعت مس - هیئت تکواندوی قصرشیرین

* هیئت تکواندوی کرمانشاه - هیئت تکواندوی بوشهر

* مناطق نفت خیز جنوب - مقاومت خوزستان