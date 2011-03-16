100 هزار سند در کتابخانه مجلس اسکن شد / مراجعه 60 هزار نفر به بخش منابع

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین بیش از 5800 کتاب در کتابخانه تخصصی انقلاب کتابخانه مجلس ثبت شده است. در طول سال جاری 1500 نفر به این بخش (کتابخانه تخصصی انقلاب) مراجعه کرده‌اند.

4245 نفر هم به واحد نشریات کتابخانه مجلس مراجعه کرده‌اند. در این بخش 631 نسخه برای اسکن و 1500 نسخه هم برای صحافی و مرمت ارسال شده است.

همچنین در طول سال 89 تمامی مجلات عربی فهرست نویسی و به واحد سازماندهی برای ورود اطلاعات در پایگاه کتابخانه مجلس ارائه شد.

اطلاعات مربوط به مجلات موجود در مخزن نشریات تا سال 1386 توسط واحد سازماندهی وارد پایگاه "رسا" شد.

همچنین در سال 89 حدود 480 هزار جلد کتاب به مراجعین و حدود 1000 جلد هم به همکاران و کارکنان مجلس امانت داده شد.

بر اساس این گزارش 100 هزار برگه سند توسط واحد خدمات آرشیوی و مخزن اسکن شده است.



هزار و 398 عنوان کتاب در سال 89 توسط کتابخانه شماره 2 (ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی) مرکز اسناد و کتابخانه مجلس شورای اسلامی فهرست‌نویسی شد.

کتابخانه شماره 2 مجلس دارای مجموعه‌ها و منابع متعددی است و بیش از 58 هزار عنوان کتاب،‌ نشریه تخصصی در زمینه اسلام‌شناسی، ایران شناسی و شرق‌شناسی و 37 نقشه‌ جغرافیایی بسیار نایاب ادر خود جای داده است.

مجموعه‌ کتاب‌های چاپی لاتین این کتابخانه بیش از 24 هزار جلد با 16 هزار و 800 عنوان است که ارزشمند‌ترین و کمیابترین منابع چاپی لاتین موجود در ایران محسوب می‌شود.

بهترین گنجینه‌ سفرنامه‌های فرنگی‌ها درباره‌ ایران شامل 586 سفر‌نامه، 349 عنوان کتاب به زبان انگلیسی، 123 عنوان به زبان فرانسوی، 87 عنوان به زبان آلمانی و 27 عنوان به زبان‌های ایتالیایی، لاتین، ترکی و غیره در این کتابخانه نگهداری می‌شود.

‌

در حال حاضر تصاویر دیجیتالی از کتب قدیمی، تک نسخه و نفیس این کتابخانه برای قرار گرفتن در کتابخانه‌ دیجیتالی کتابخانه‌ مجلس در حال انجام است.

در سال جاری 1398 عنوان کتاب فارسی، عربی و لاتین ثبت و مهر، 1398 عنوان فهرست نویسی شد.

در این بخش همچنین پروژه "رف‌خوانی" بیش از 29 هزار عنوان کتاب فارسی و عربی که شامل کتب چاپی، سنگی، سربی و کتب خاص است، به پایان رسید که از این تعداد 600 عنوان کتاب فهرست نویسی شده‌اند، 900 عنوان برچسب جدید خورده‌اند، شماره ثبت‌های گمشده پیدا و اطلاعاتشان وارد برنامه رسا شده­اند.

امسال در کتابخانه دیجیتالی مجلس اطلاعات بیش از 250 مجموعه رسائل قدیمی (چاپ سنگی و سربی) به صورت مجزا صحافی و دوباره فهرست نویسی شدند.

همچنین برای 2500 عنوان کتاب براساس شماره رده بندی کتب جدید و اصلاح کتب قدیمی، برچسب تهیه شد.

امسال 3500 نفر به این بخش (کتابخانه دیجیتالی) مراجعه کردند که 7300 عنوان کتاب تحویل گرفتند.