دلایل احداث دیوار حائل صهیونیستی در مرز اردن

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی شب گذشته از ارتش و نهادهای امنیتی این رژیم خواست برای احداث دیوار حائل در مرزهای مشترک با اردن برنامه ریزی کنند. مقامات صهیونیست مدعی هستند که این اقدام در راستای کنترل مرزها و جلوگیری از قاچاق سلاح صورت می گیرد.

نتانیاهو همچنین به همراه افسران بلندپایه ارتش رژیم صهیونیستی در جریان بازدید از منطقه غور اردن ادعا کرد که این منطقه در هر توافقنامه صلحی که به امضا خواهد رسید تحت سیطره این رژیم خواهد بود. وی مدعی شد: کنترل ارتش اسرائیل بر مرزهای اردن مانع از قاچاق سلاح و نفوذ تروریست ها خواهد شد.

احداث این دیوار مشابه احداث دیوار فولادی در مرزهای مصر است که با مشارکت تل آویو و قاهره در حال انجام بود اما با سرنگونی رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک به حال تعلیق درآمد. این دیوار با عمق بیش از 20 تا 30 متر در زیرزمین و طول 9 تا 10 کیلومتر در مرزهای مشترک مصر و غزه و با همکاری آمریکا و رژیم صهیونیستی در حال احداث بود.

تصمیم اخیر رژیم صهیونیستی پس از آن صورت می گیرد که موج قیام ملت های جهان عرب را یکی پس از دیگری فراگرفته است. کابوس رژیم صهیونیستی که با سقوط دیکتاتوری "زین العابدین بن علی" در تونس آغاز شد با سرنگونی "حسنی مبارک" اصلی ترین هم پیمان عرب این رژیم به واقعیت تبدیل شد. بن علی از مهمترین سران جهان عرب بود که به طور پنهانی از سیاست های این رژیم حمایت می کرد.

مصر نیز نخستین کشور عربی بود که در سال 1979 توافقنامه صلح با رژیم صهیونیستی امضا کرد و سیاست های حسنی مبارک طی 30 سال رئیس جمهوری از نقش حامی فراتر رفته و در سطح مشارکت در جنایات این رژیم پیش رفته بود. احداث دیوار فولادی، بستن گذرگاه رفح در مرزهای مشترک غزه و مصر و کمک به صهیونیست ها در جنگ 22 روزه غزه از جمله همکاری تل آویو و قاهره در دوره دیکتاتوری مبارک به شمار می رود.

صرفنظر از انگیزه های قیام مردمی در جهان عرب همچون انگیزه های اقتصادی، عدالتخواهی، آزادیخواهی و اصلاح طلبی، فراگیر شدن موج تغییر و سقوط دیکتاتورهای عرب می تواند برای رژیم صهیونیستی خطرناک باشد و این رژیم را منزوی کند.

تشویق سران عرب به انجام اصلاحات و احداث دیوار حائل در مرزهای مشترک با کشورهای عربی مهمترین استراتژی رژیم صهیونیستی در برخورد با قیام های جهان عرب به شمار می رود.

ملتهای عرب که در جریان جنگ 22 روزه و با حمایتهای خود از ملت فلسطین برای نخستین بار ثابت کردند از حکومتهای خود و سیاست های آنها جدا هستند اکنون با قیام علیه رژیم های مستبد خود در جهان عرب بیش از هر زمان دیگر زنگ خطر را برای رژیم صهیونیستی به صدا درآورده اند و موجودیت این رژیم را تهدید می کند.

انتخاب وزیران جدید در مصر از سوی انقلابیون این کشور به ویژه "نبیل العربی" وزیر خارجه را می توان یکی از دستاوردهای انقلاب های عربی دانست. العربی بلافاصله پس از انتصاب خود اعلام کرد که محاصره نوارغزه باید برداشته شود، چرا که این امر برخلاف قوانین بین الملل و حقوق بشر است.

در چنین شرایطی تشویق سران عرب به انجام اصلاحات به عنوان راهکاری برای جلوگیری از سرنگونی دیکتاتورهای عرب و احداث دیوار حائل در مرزهای مشترک با کشورهای عربی و فلسطین اشغالی مهمترین استراتژی کنونی رژیم صهیونیستی در برخورد با قیام های عربی است.

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سمیه خمارباقی