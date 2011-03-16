لیورپول و منچسترسیتی در خطر حذف / وضعیت پرتغالی ها خوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، لیورپول و منچسترسیتی هر دو در بازی‌های خارج از خانه شکست خورده‌اند و اکنون باید از فرصت دیدارهای خانگی خود به بهترین شکل ممکن استفاده کنند تا در میان تیم‌های راه‌یافته به مرحله یک چهارم نهایی جایی داشته باشند.

در این میان تیم‌های پرتغالی در وضعیت مطلوبی به سر می برند. پورتو، بنفیکا و براگا، هر سه در دیدارهای رفت مقابل حریفان خود پیروز شده‌اند و باید دید در دیدارهای برگشت هم می توانند روند موفقیت آمیز خود را ادامه دهند یا خیر.

برنامه کامل دیدارهای دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ اروپا به این شرح است:

* منچسترسیتی انگلستان - دینامو کی‌یف اوکراین

نتیجه دیدار رفت: دینامو کی‌یف اوکراین 2 - منچسترسیتی انگلستان صفر

*پاریسن ژرمن فرانسه - بنفیکای پرتغال

نتیجه دیدار رفت: بنفیکای پرتغال 2 - پاریس سن ژرمن فرانسه یک



* اسپارتاک مسکو روسیه - آژاکس آمستردام هلند

نتیجه دیدار رفت: آژاکس آمستردام هلند صفر - اسپارتاک مسکو روسیه یک



* زنیت سنت پترزبورگ روسیه - توئنته هلند

نتیجه دیدار رفت: توئنته هلند 3 - زنیت سنت پترزبورگ روسیه صفر

* لیورپول انگلستان - براگای پرتغال

نتیجه دیدار رفت: براگای پرتغال یک - لیورپول انگلستان صفر



* ویارئال اسپانیا - بایرلورکوزن آلمان

نتیجه دیدار رفت: بایرلورکوزن آلمان 2 - ویارئال اسپانیا 3

* پورتوی پرتغال - زسکا مسکوی روسیه

نتیجه دیدار رفت: زسکا مسکوی روسیه صفر - پورتوی پرتغال یک