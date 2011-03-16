بازتاب مصاحبه براتی در روزنامه عربستانی/ تعجب خبرنگاران عرب از شکست استقلال

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، گفتگوی صفرعلی براتی با خبرنگار مهر امروز در یکی از روزنامه های پرتیراژ عربستانی بازتاب داشت و این روزنامه نیم صفحه خود را به صحبت های این مدیر ارشد کارخانه ذوب آهن اختصاص داده بود.

روزنامه الریاضی عربستان در این مطلب با شیطنت سعی کرد تیتر خبرگزاری مهر را به نوعی مطرح کند که تیم ذوب آهن ضعیف شده و پیروزی این تیم مقابل الشباب یک آرزوی بزرگ و یا رویا برای مردم این کشور است. این در حالی است که منظور مدیرعامل کارخانه ذوب آهن این بود که همه مردم دوست دارند و آرزو می کنند نماینده کشورمان برابر حریف عربستانی به پیروزی دست یابد.

از سوی دیگر خبرنگاران عربستانی در پایان دیدار استقلال مقابل النصر با تعجب از دو نتیجه نمایندگان ایران در روز نخست از هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا سخن می گفتند آنها اعتقاد داشتند چگونه است که سپاهان ضمن ارائه یک بازی زیبا با 5 گل حریفش را شکست می‌دهد اما استقلال در نیمه دوم دچار افت شده و پیروزی را به شکست تبدیل می کند.

آنها می گفتند چه اتفاقی در بین دو نیمه رخ داده که تیم استقلال تا این حد از لحاظ اجرای برنامه تاکتیکی ضعیف شده و فرصت پیروزی را در اختیار حریف عربستانی قرار داده است.

دیدار تیم های فوتبال النصر عربستان و استقلال ایران که سه شنبه شب در وررزشگاه ملک فهد عربستان برگزار شد با برتری دو بر یک تیم النصر به پایان رسید. امشب هم تیم ذوب آهن ایران در ورزشگاه پرنس فیصل عربستان مهمان الشباب عربستان است.