386 نفر آخرین آمار مصدومان چهارشنبه آخرسال آذربایجان غربی

علیرضا عمرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اشاره به اینکه از ساعت 12 ظهر روز سه شنبه تا ساعت هشت صبح روز چهارشنبه روند انتقال مصدومان چهارشنبه آخر سال به مراکز اورژانس بیمارستانی استان انجام شد، افزود: در این راستا 147 مجروح در ارومیه و 239 مجروح توسط مراکز درمانی سایر شهرستانهای استان پذیرش شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد در شهرستان ارومیه 122 نفر و در سایر شهرستانها 217 نفر بصورت سرپایی معالجه و 46 نفر بستری شدند، اظهار داشت: متاسفانه یک نفر در شهرستان مهاباد بر اثر شدن جراحات وارده فوت کرد.

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی آذربایجان غربی در خصوص نوع جراحات وارده و تعداد مجروحین نیز با بیان اینکه از مجموع مجروحین 132 نفر دچار آسیب چشمی، 105 نفر دچار سوختگی شده بودند، اظهار داشت: متاسفانه سه نفر در شهرستان ارومیه، یک نفر در پلدشت و یک نفر در مهاباد به دلیل آسیبهای وارده مجبور به قطع انگشت دست شدند.

به گفته عمرانی 144 نفر نیز به دلیل آسیبهای جزئی از جمله سائیدگی، پارگی در مراکز درمانی آذربایجان غربی خدمات درمانی دریافت کردند.