امضای دیجیتال روی کارت هوشمندملی ایرانیها/ جایگاه ایران درامضای دیجیتال

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه تشخیص غیرجعلی بودن متون و اسناد الکترونیکی در فضای سایبر دارای اهمیت فراوانی بوده و براین اساس از امضای دیجیتالی و تکنیکهای رمزنگاری برای رسیدن به این اهداف استفاده می شود که با ساختار طراحی شده در امضای دیجیتالی امکان آشکارسازی هرگونه تغییر در محتوای متون یا اسناد الکترونیکی فراهم شده و سندیت متون الکترونیکی قابل پیگیری و بررسی است. همچنین پیام ارسالی در اینترنت با استفاده از گواهی الکترونیکی شکل قانونی به خود می گیرد و به زبان ساده می توان گفت امضای الکترونیکی امضایی است که علی رغم قابل رویت نبودن قابل اثبات است.

در حال حاضر یکی از مشکلات عمده در مورد تحقق دولت الکترونیک در کشور عدم امکان استناد به مدارک الکترونیکی است و از این رو ساختار سنتی استفاده از مکاتبات کاغذی در بحث اسناد حقوقی و مالی، کماکان رایج است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها سال ها است این قبیل مشکلات مرتفع شده و امکان استناد حقوقی در تمامی مکاتبات وجود داشته و بسیاری از سرویس ها به صورت غیرحضوری در اختیار کاربران قرار می گیرد.

جایگاه مناسب ایران در زیرساختهای امضای دیجیتال

به گزارش مهر، احراز هویت کاربر برای ارسال هرگونه سندی با امضای دیجیتال، پست الکترونیکی امن و امضای اسناد از جمله امکانات و قابلیتهای قابل ارائه از سوی دفاتر گواهی دیجیتال در کشور است که چندی است از سوی وزارت بازرگانی با همکاری دستگاههای اجرایی در حال پیاده سازی است.

براین اساس مهدی غضنفری وزیر بازرگانی با اشاره به افتتاح دفاتر صدور گواهی امضای دیجیتال در کشور در جهت الکترونیکی کردن امور و افزایش تعداد کاربران تجارت الکترونیک و امضای دیجیتال در مورد جایگاه ایران در حوزه امضای دیجیتال در میان دیگر کشورها به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه به لحاظ فراهم کردن زیرساختهای فنی امضا و گواهی دیجیتالی مشکلی در کشور وجود ندارد و جایگاهمان از این حیث کاملا مناسب است.

وی با تاکید بر اینکه آنچه که باید برای آن گام های محکمی برداشته شود همگانی کردن فرهنگ استفاده از امضای دیجیتال و فضای سایبر در حوزه خرید و فروش و تجارت است تاکید کرد: در این زمینه باید اقدامات اساسی صورت گیرد.

غضنفری با اشاره به سایتهای خوب ایجاد شده در بحث تجارت الکترونیکی و نیز قدرت خرید مردم در فضای سنتی اضافه کرد: باید اقدامات بیشتری انجام شود تا این موضوع به فضای دیجیتال منتقل شود و استفاده از این زیرساختها به واقعیت بپیوندد.

وزیر بازرگانی با بیان اینکه به لحاظ نوع فناوری و دانش IT، کشور ما رتبه خیلی خوبی را دارا است به مهر گفت: به لحاظ عددی در این بخش رتبه ای برای ایران سراغ نداریم اما به لحاظ استفاده از آخرین فناوری های روز شاهد جایگاه خوب ایران در میان دیگر کشورها هستیم.

وی اظهار امیدواری کرد که سال 90 سال الکترونیکی کردن امور و ایجاد اعتماد در مردم برای خرید الکترونیکی باشد و گفت: با ایجاد اتحادیه تجارت الکترونیکی، نظارت بر سایتهای خرید و فروش الکترونیکی صورت گرفته و برای برداشتن گام های همگانی کردن تجارت الکترونیکی، سایتهای معتبر در این بخش را معرفی خواهیم کرد.

امضای دیجیتال تا 5 سال دیگر برای تمام ایرانیان

رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با تاکید بر اینکه در انتهای برنامه پنجم نوسعه به تمامی کسانی که درخواست امضای دیجیتال داشته باشند گواهی امضای دیجیتال ارائه می شود به مهر گفت: یکی از اطلاعاتی که برای کارت هوشمند ملی نیاز بوده و در درون این کارتها ذخیره می شود امضای دیجیتال است که توسط تمامی دستگاههای کارتخوان قابل خواندن و عمل کردن خواهد بود. براین اساس تمامی امور روزانه افراد از طریق کارت هوشمند ملی با امضای دیجیتالی قابل انجام است.

وی با بیان اینکه امضای دیجیتال یکی از زیرساختهای اصلی برای احراز هویت و اعتبار بخشی در فضای مجازی است تصریح کرد: تمامی کسانی که برای فعالیتهای حقوقی در این فضا نیاز به اعتماد متقابل داشته باشند نیاز به امضای دیجیتال هم خواهند داشت که باید برای احراز هویت اسناد و مدارک از طریق مراکز میانی امضای دیجیتال و دفاتر ثبت، این گواهی را دریافت کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه طبق دسته بندی موضوعی تمامی مجموعه های ارائه دهنده خدمات ارتباطی و اینترنت و پست می توانند این گواهی را وزارت دریافت کنند به مهر گفت: به موازات ایجاد دفتر صدور گواهی دیجیتال باید طرحی برای میزان اندازه گیری عملیاتی جایگاه ایران در این حوزه نسبت به شاخص های جهانی تعریف شود که این امر در سال 90 اتفاق می افتد تا آمارهای موجود نسبت به مراجع جهانی قابل ارائه باشد و وضعیت ایران در امر تجارت الکترونیک براساس این شاخص ها سنجیده شود.

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گزارش: معصومه بخشی پور