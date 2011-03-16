کاهش شش درصدی عملیات آتش نشانی در چهارشنبه آخر سال قم

علیرضا عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: تعداد عملیات‌های سازمان آتش نشانی قم در چهارشنبه آخر سال ۱۴ مورد بود که این تعداد نسبت به سال گذشته شش درصد کاهش داشته است.



وی با بیان اینکه حریق‌های ایجاد شده نیز معمولی و در محیط باز بوده است، گفت: کلیه نیرو‌های ‎آتش نشانی قم روز گذشته در آماده باش کامل بودند و با ایجاد ایستگاه‌های فرعی در نقاط حادثه خیز و برقراری گشت موتوری ایمنی این روز را به خوبی زیر نظر داشت.



مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم با اشاره به اقدامات این سازمان در اطلاع رسانی به مردم بیان کرد: واحد آموزشی این سازمان در روزهای قبل از چهارشنبه اخر سال در برخی از مدارس و مهدکودک‌ها حاضر شده و دانش آموزان و کودکان را نسبت به مخاطرات استفاده از مواد محترقه و آتش ساز آگاه کرد.



وی توزیع ۱۰ هزار بروشور حاوی نکات ایمنی و اصول پیشگیری از حریق در مدارس و سطح شهر را از دیگر اقدامات این سازمان عنوان کرد.



عسکری در ادامه با اشاره به اینکه فرهنگ سازی در زمینه عدم استفاده از مواد محترقه و آتش ساز تأثیر بسزایی در جلوگیری از حوادث این روز داشته است بیان کرد: در این میان نقش مطبوعات و رسانه‌ها و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی آنان به مردم نیز تأثیر دوچندان داشته است.



وی ادامه داد: محل‌هایی که آتش نشانی برای اطفاء حریق حاضر شده بود نیز مصدومی نداشت.



مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم همچنین درباره طرح نوروزی این سازمان گفت: آتش نشانی طرح نوروزی خود را با شعار استقبال ایمنی از بهار از ۲۳ اسفندماه آغاز کرده که تا فروردین‌ماه ادامه خواهد داشت.



وی ادامه داد: این سازمان ۱۰۰ هزار بروشور که حاوی نکات ایمنی در قبل، حین و بعد از سفر است را آماده کرده است که در ایام تعطیلات نوروز توزیع می‌شود.