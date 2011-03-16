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۲۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۵۵

900 دستگاه ناوگان عمومی به مسافران نوروزی خراسان جنوبی خدمات می دهد

900 دستگاه ناوگان عمومی به مسافران نوروزی خراسان جنوبی خدمات می دهد

بیرجند - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل حمل و نقل عمومی خراسان جنوبی از سرویس دهی بیش از 900 دستگاه ناوگان حمل و نقل برای جابجایی مسافران نوروزی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی حسینی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد سفر استان که در استانداری برگزار شد، با بیان اینکه ستاد حمل و نقل استان از امروز 25 اسفند آغاز به کار کرده و تا 15 فروردین 90 به فعالیت خود ادامه خواهد داد، اظهار داشت: در این راستا بیش از 950 دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوس، مینی بوس و کرایه بین شهری مسافران نوروزی را جابجا می کنند.

وی با اشاره به اینکه ستاد حمل و نقل استان دارای دفتر مرکزی در شهرستان و دو نمایندگی در شهرستانهای فردوس و قاین است، افزود: امسال 20 نیروی ستادی جهت نظارت و هماهنگی امور در این ستاد همکاری خواهند کرد.

حسینی از فعالیت 29 شرکت و شعبه حمل و نقل مسافربری در ایام نوروز خبر داد و گفت: ارتقاء رسیدگی به شکایات مردمی و نظارت ویژه بر ناوگان حمل و نقل عمومی استان از دیگر برنامه های این ستاد در ایام نوروز خواهد بود.

وی اضافه کرد: مسافرین نوروزی می توانند با شماره تلفن 2319088-0561 یا شماره پیامک 3000143 جهت طرح موضوعات و مشکلات خود تماس حاصل کنند.

حسینی به پیش فروش بلیط های نوروزی در این استان اشاره کرد و ادامه داد: امسال بیش از دو هزار و 100 نفر پیش فروش بلیط در سطح استان انجام شده که نسبت به سال گذشته رشد قابل ملاحظه ای داشته است.

سرپرست اداره کل حمل و نقل عمومی خراسان جنوبی یادآور شد: با توجه به سیاستگذاری های انجام شده از سوی دولت امسال هیچگونه افزایش قیمتی در ناوگان حمل و نقل عمومی وجود نخواهد داشت.

کد مطلب 1275418

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