به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد مهم ترین برنامه‌هایی که طی سال 89 در وزارت مسکن اجرایی شده است را تثبیت قیمت زمین و مسکن ذکر کرد و گفت: عمل به تعهدات طی 6 ماهه اول امسال که سال همت مضاعف و کارمضاعف بود، همچنین کار خوبی و ویژه‌ای در بخش مقاوم سازی مسکن روستایی انجام شد.

وزیرمسکن تصریح کرد: خوشبختانه آن قولی هم که به مردم داده بودیم که بتوانیم رونق مسکن را با تثبیت قیمت زمین و مسکن داشته باشیم، محقق شد.

وی به برنامه های مهم وزارت مسکن در سال آینده اشاره کرد و گفت: سال آینده دو ونیم میلیون واحد مسکن مهر در شهرها و روستاها احداث می شود و در زمینه بافت‌های فرسوده و افتتاح پروژه‌های بیمارستانی نیز برنامه ها ادامه خواهد یافت.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، نیکزاد همچنین ساماندهی حمل و نقل هوایی را از برنامه های وزارت راه و ترابری عنوان کرد و افزود: توسعه بنادر، ساماندهی واولویت بندی پروژه هایی که در راهسازی و ساخت بزرگراه و آزاد راه آغاز شده، استفاده از توان بخش خصوصی از جمله برنامه هایی است که برای سال آینده پیش بینی شده است.