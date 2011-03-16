۲۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۵

مسلمانان مالزی خواستار اقدام شدید دولتی علیه استهزای اذان شدند

انجمن مصرف‌کنندگان مسلمان مالزی از دولت خواست اقدام شدیدی علیه فردی اتخاذ کند که از طریق یک سایت اشتراک ویدئو به استهزای اذان پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی مالزی، محمد مصطفی حمزه مدیر اجرایی انجمن مصرف‌کنندگان مسلمان مالزی با توصیف این ویدئو به عنوان یک اقدام غیراخلاقی و غیرمسئولانه اظهار داشت که این ویدئو به تمام مسلمانان این کشور اهانت کرده و آنها را خشمگین کرده است.

وی افزود: اذان که چندن بار در روز توسط موذن از مساجد طنین انداز می‌شود با هدف فراخوان مؤمنان به نماز است و امری نیست که مورد استهزا، تحقیر و یا خنده قرار گیرد . ما از این امر واهمه داریم که اگر چنین محتوایی بدون نظارت در فضای اینترنت به اشتراک گذاشته شود هماهنگی و اتحادی که ما در کشور خود از آن تجیل می‌کنیم از بین برود.

محمد مصطفی حمزه اظهار داشت که اقدام شدید دولت علیه فردی که مرتکب این اقدام شده باید صورت گیرد تا درسی برای سایران باشد تا هیچ دینی مورد استهزا قرار نگیرد.

وی یادآور شد که این ویدئو در سایت انجمن مصرف‌کنندگان مالزی نیز بارگذاری شده واین امر علت درخواست انجمن برای اتخاذ اقدام شدید دولتی است.

