به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس نمایندگان در پی قرائت گزارش تفریغ بودجه 87، تذکراتی را در صحن علنی مجلس مطرح کردند.

مصطفی کواکبیان نماینده سمنان با استناد به ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس گفت: یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی که اکنون گریبانگیر مردم در جامعه است موضوع موسسات مالی و اعتباری است که به شدت گسترش پیدا کرده است و از سوی دیگر دولت آنان را غیر قانونی اعلام می کند و میلیاردها پول مردم در این میان از بین می رود و مردم به دنبال پول های خود شکایت می کنند و از این موسسه به موسسات دیگر حواله می شوند.

وی ادامه داد: باید در گزارش تفریغ بودجه به این مورد اشاره می شد و برای آن چاره ای اندیشیده می شد.

لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: این موضوع در گزارش تفریغ بودجه آمده بود و دیوان محاسبات نیز آن را لحاظ می کند.

در ادامه نیز اسدالله عباسی نماینده رودسر در تذکری آیین نامه ای اظهار داشت: گزارش تفریغ بودجه مبهم بود و تنها به شماره بندها اکتفا شده بود و اینکه این بند کاملا انجام شده است یا نه بدون هیچ توضیحی گزارش قرائت شد.

وی ادامه داد: آنچه که قرائت شد به صورت مکتوب در اختیار نمایندگان قرار داده شده است و بهتر بود گزارش به صورت مفهوم و تفسیری تر ارائه می شد.

لاریجانی در پاسخ به وی گفت: گزارش دیوان محاسبات مفصل است و یک کتاب بزرگ بود که به ما تحویل دادند و ما این کتاب بزرگ را خلاصه کردیم و در دسترس قرار دادیم اما اصل کتاب موجود است و شما می توانید آن را در اختیار داشته باشید تا همه موارد تخلفات را ملاحظه کنید.

داریوش قنبری نیز در اخطاری با استناد به اصل 55 قانون اساسی گفت: گزارش تفریغ بودجه نیز باید در عموم مردم قرار گیرد و چون تخلفات بسیار وسیع بوده و 72 درصد از بودجه انحراف داشته اند باید گزارش به شکل تفسیری ارائه می شد.

وی ادامه داد: همانطور که گفته شد گزارش تخلفات کتاب بزرگی است و نمی شود تنها به قرائت گزارش خلاصه شده در صحن علنی مجلس اکتفا کرد بنابراین تقاضا دارم گزارش تفریغ بودجه در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

لاریجانی در پاسخ به وی نیز گفت: مانعی ندارد چون گزارش بسیار طولانی بود و باید ظرف نیم ساعت خلاصه آن در صحن علنی قرائت می شد نمایندگان آن کتاب بزرگ را خلاصه کردند اما گزارش کامل موجود است و در اختیار نمایندگان قرار می گیرد.

اقبال محمدی نماینده مریوان نیز با استناد به آیین نامه داخلی مجلس از تاخیر زمانی که در ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 87 در صحن علنی مجلس وجود داشت، انتقاد کرد و گفت: باید تدبیری اندیشیده شود که تخلفات و عدم اجرای مفاد قانونی به مراجع قضایی ارجاع شود.

لاریجانی نیز در پاسخ به وی گفت که دیوان محاسبات خود دادسرا دارد و موضوع تخلفات را بررسی و رسیدگی می کند.

در ادامه نیز مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود با استناد به ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس، گفت: شرکت ملی نفت تخلفات زیادی داشته است و باید در مواردی که تخلفات بزرگ است دیوان محاسبات این موضوع را به صورت ویژه پیگیری کند.

لاریجانی نیز در پاسخ به وی گفت: همه موارد پیگیری می شود و مطمئنا در دادسرای دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که لازم به پیگیری و صدور حکم بوده این اتفاق افتاده است.

در ادامه نیز موسی غضنفر آبادی نماینده بم با بیان اینکه برخی از نمایندگان اظهار داشتند که آمار تخلفات بالاست، گفت: تخلفات به دو بخش مهم و جزئی تقسیم می شود و تخلفاتی که در دیوان محاسبات آمده است به این گونه نیست که میزان آن بسیار زیاد باشد.

احمدی بیغش نماینده شازند نیز با استناد به ماده 23 آیین نامه داخلی گفت: متاسفانه موضوع تخلفات در بودجه 87 در صحن علنی مطرح می شود که انگار همه کارهای دولت تخلف بوده است و خدمات دولت نادیده گرفته شده است که لاریجانی در پاسخ به وی گفت: گزارش را کامل در اختیار نمایندگان قرار می دهیم تا در جریان ریز تخلفات قرار بگیرند و موضوع به این گونه نیز نبوده است.