بروجردی از سکوت پارلمان های اروپا نسبت به کشتار مردم بحرین انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه علاءالدین بروجردی به پولنتس رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان به این شرح است:

با احترام و تجدید مراتب مودت علاقه مندم توجه جنابعالی را به حوادث شگرف منطقه به ویژه در بعد نقض فاحش حقوق بشر و کشتار وحشیانه انسان های بی دفاع به ویژه در کشورهای لیبی، یمن و بحرین جلب نمایم و نقطه نظرات خویش را پیرامون این رویدادهای تلخ بیان کنم.

1- ساختار سیاسی این کشورها فاقد حداقل های اصول دموکراسی و آزادی های مردمی حتی بر اساس معیارهای غربی است.

2- مردم در این کشورها در یک حرکت خودجوش برای رهایی از استبداد و دستیابی به آزادی فریاد می زنند و خواستار تغییر هستند.

3- حکومت های مستبد این کشورها برخلاف همه اصول انسانی و مقررات بین المللی با شدیدترین شکل ممکن و با استفاده از سلاح های سنگین مانند تانک و جنگنده به کشتار این مردم بی دفاع برخاسته اند.

4- آمریکا و اکثریت کشورهای غربی یا نظاره گر بی تفاوت این کشتارها هستند و یا با صراحت و با تلویح آنها را تایید می نمایند.

5- شورای امنیت سازمان ملل که در برگیرنده قدرتهای مدعی حقوق بشری است و گاهی برای یک ترور تشکیل جلسه و تنظیم دادگاه می نماید حدود یک ماه است که هیچ گام جدی برای برقراری امنیت و حفظ جان انسان های بیگناه علی رغم مسئولیت های قطعی خویش برنداشته است.

6- پارلمان های اروپایی که برای اعدام یک قاتل قطعنامه صادر می کنند و فریاد می زنند، نظاره گر خاموش این جنایتها هستند.

7- عدم انجام مسئولیت های قانونی توسط شورای امنیت و سکوت تاسف بار دولت ها و پارلمان های غربی موجب ادامه کشتار وحشیانه مردم بی دفاع در این کشورها می شود.

8- عربستان سعودی به عنوان کشوری فاقد دموکراسی با سلاح های سنگین به کشور بحرین برای کشتار مردمی بی گناه که برای دموکراسی تلاش می نمایند لشکرکشی می نماید و آمریکا به عنوان بزرگترین مدعی حقوق بشر در غرب از این اقدام مغایر با مقررات بین المللی واصول انسانی حمایت می نماید و دیگر کشورهای غربی سکوت می کنند.

جناب آقای پولنتس :

آیا ما به عنوان نمایندگان ملت بزرگ ایران حق داریم که هیچ اعتمادی به ادعاهای حقوق بشری غرب نداشته باشیم.

آیا جمهوری اسلامی ایران حق دارد که بر این عقیده استوارتر شود که برای آمریکا و اروپا فقط یک اصل مهم است و آن منافع غرب است و حاضرند همه انسانیت و بشریت را فدای منافع خود نمایند.

آیا ملتهای این کشورها که این گونه بی رحمانه کشتار می شوند حق دارند که از این سیاستهای ظالمانه و ضد انسانی متنفر باشند.

آیا این سیاستها عامل اساسی گسترش ناامنی و تشنج در منطقه نیست؟

رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان

من جنابعالی را به یک تجدید نظر جدی در دیدگاه و سیاستهای غرب نسبت به جهان، انسان، حقوق بشر و جهان اسلام دعوت می نمایم.

تردید نکنید که دیدگاهها وسیاست های حاکم بر جهان غرب عامل اساسی گسترش ناامنی و تشنج در منطقه و جهان است و همان گونه که دوران حکومت های مستبد و وابسته به غرب در منطقه در حال پایان است و ملتهای این کشورها دیگر حاضر نیستند تاوان یک زندگی ذلت بار را به خاطر فقط منافع کشورهای غربی بپردازند دوران سیاستهای غیر منطقی و ادعاهای غیر واقعی حقوق بشری غرب نیز در حال سپری شدن است.

جناب آقای پولنتس

این واقعیتی است که کشورهای بزرگ غربی امروز با سوء استفاده از ساختار قدرت ظالمانه حاکم بر جهان امروز به ویژه شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه صادر می کنند، محکوم می نمایند و به کشورها با سوء استفاده از قدرت زور می گویند ولی بدانید که ملتها از این واقعیت تلخ متنفرند و از سیاستهای دوگانه حقوق بشری کشورهای غربی که از یک طرف به خاطر حکم اعدام زن قاتلی که اعدام هم نشده است اشک تمساح می ریزند و از طرف دیگر در برابر کشتار هزاران انسان بی گناه در لیبی، یمن و بحرین سکوت می نمایند، متنفرند و ادامه این سیاستها دیوار بی اعتمادی نسبت به غرب را بلندتر خواهد نمود.

در پایان جنابعالی و دیگر همکاران اروپایی تان را به یک تجدید نظر جدی در این سیاستها دعوت می نمایم و امیدوارم روزی صداقت و راستی جایگزین سیاستهای فعلی غرب شود که فاقد این اصل مهم انسانی است.

برای شما در راه حق طلبی آرزوی موفقیت می نمایم.