"سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب برای دانشجویان رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی» به ارزش ٢ واحد تدوین شده است.

عنوانهای فصلهای این اثر بدین قرارند: ویژگیهای عمومی اوکراین، روسیه سفید، فدراسیون روسیه و مولداوی، ویژگیهای عمومی جمهوریهای آسیای مرکزی، ویژگیهای عمومی جمهوریهای قفقاز جنوبی، پیمانهای داخلی، سازمانهای منطقه‌ای در اوراسیای مرکزی، روابط بین‌الملل و سیاست خارجی در اوراسیای مرکزی، انتقال انرژی و قدرتهای فرامنطقه‌ای در اوراسیای مرکزی

و روابط ایران با اوراسیای مرکزی.



