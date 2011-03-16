"سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب برای دانشجویان رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی» به ارزش ٢ واحد تدوین شده است.
عنوانهای فصلهای این اثر بدین قرارند: ویژگیهای عمومی اوکراین، روسیه سفید، فدراسیون روسیه و مولداوی، ویژگیهای عمومی جمهوریهای آسیای مرکزی، ویژگیهای عمومی جمهوریهای قفقاز جنوبی، پیمانهای داخلی، سازمانهای منطقهای در اوراسیای مرکزی، روابط بینالملل و سیاست خارجی در اوراسیای مرکزی، انتقال انرژی و قدرتهای فرامنطقهای در اوراسیای مرکزی
و روابط ایران با اوراسیای مرکزی.
و روابط ایران با اوراسیای مرکزی.
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