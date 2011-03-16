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۲۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۵۶

"سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی" منتشر شد

کتاب "سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی" تألیف الهه کولایی در 492 صفحه از سوی انتشارات سمت منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب برای دانشجویان رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی» به ارزش ٢ واحد تدوین شده است.

عنوانهای فصلهای این اثر بدین قرارند: ویژگیهای عمومی اوکراین، روسیه سفید، فدراسیون روسیه و مولداوی، ویژگیهای عمومی جمهوریهای آسیای مرکزی، ویژگیهای عمومی جمهوریهای قفقاز جنوبی، پیمانهای داخلی، سازمانهای منطقه‌ای در اوراسیای مرکزی، روابط بین‌الملل و سیاست خارجی در اوراسیای مرکزی، انتقال انرژی و قدرتهای فرامنطقه‌ای در اوراسیای مرکزی
و روابط ایران با اوراسیای مرکزی.
 
 
کد مطلب 1275426

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