ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: داوطلبان کنکور فنی و حرفهای با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور میتوانند در این کنکور به صورت اینترنتی ثبت نام کنند.
وی زمان برگزاری کنکور فنی و حرفهای را 7 مرداد ماه 90 اعلام کرد و درباره ظرفیتهای پذیرش این کنکور نیز گفت: ظرفیت پذیرش در دوره های فنی - حرفه ای هنوز نهایی نشده است اما نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: احتمالا 30 هزار نفر در دورههای روزانه، 15 هزار نفر در دورههای شبانه آموزشکدهها و دانشکدههای فنی و حرفهای پذیرش میشوند. همچنین ظرفیت پذیرش غیرانتفاعیها نیز در سال گذشته 45 هزار نفر بود که امسال نیز همین مقدار است.
خدایی با بیان اینکه کنکور فنی و حرفهایها در 51 رشته کاردانی برگزار میشود، گفت: دارندگان دیپلمهای کاردانش و فنی و حرفهای از شرکت کنندگان در این آزمون هستند که جهت ورود به مقطع کاردانی پیوسته با شرکت در این کنکور اقدام میکنند.
به گزارش مهر، با مصوبه مجلس شورای اسلامی وزارت علوم موظف به پذیرش دانشجوی کاردانی و کارشناسی فنیحرفهای شد و آموزشکده های فنی و حرفه ای آموزش و پرورش با همه امکانات به وزارت علوم واگذار شد.
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