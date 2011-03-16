به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب که از مجموعه رمانهای پلیسی سربازرس مگره است، قهرمان داستان این‌بار نیز رازی مبهم و شگفت را کشف می‌کند و با زیرکی سر از کار تبهکاران در می‌آورد هر چند در این راه مجبور است با تردیدها و دشواریها دست و پنجه نرم کند.

در "تردید مگره" می‌خوانیم: پیرزنی در گوشه‌ای از میدان رُن-پوان گل لی‌لا می‌فروخت؛ گلهایی که بوی باغهای حومه شهر را می‌داد و مگره در برابر میل خریدن دسته‌ای از آنها مقاومت کرد. با یک دسته گل دست و پاگیر در مرکز پلیس آگاهی چه کار می‌توانست بکند؟

این کتاب در مجموعه‌ای به نام "مجموعه نقاب" از سوی این ناشر منتشر شده است که شماری از آثار برتر رمان پلیسی جهان به قلم نویسندگان نام‌آور این ژانر ادبی را شامل می‌شود. از جمله کتابهایی که در این مجموعه با ترجمه آگاهی به چاپ رسیده است می‌توان به چشم‌زخم، دلواپسی‌های مگره، به‌خاطر بلیندا، "زنی که دیگر نبود، آسوده بخواب کاترین! و مگره از خود دفاع می‌کند اشاره کرد.

"تردید مگره" با شمارگان1100 نسخه در صفحه 186 صفحه و به قیمت 3500 تومان منتشر شده است.

