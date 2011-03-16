افزایش تخلفات دولت در بودجه 87 نسبت به سال 86

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا خباز نماینده کاشمر در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس پس از قرائت گزارش تفریغ بوجه 87 در صحن علنی با استناد به ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس تذکر داد که بر اساس گزارش دیوان محاسبات میزان تخلفات دولت در بودجه سال 87 بیشتر از تخلفات انجام شده در سال 86 بوده است و این موضوع نگران کننده است.

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش دیوان محاسبات 28 درصد موارد در بودجه 87 صحیح و 72 درصد دولت از بودجه سال 87 انحراف داشته است، گفت: متاسفانه این موضوع نشان می دهد که سال به سال جریان انحراف از قانون بدتر می شود و این نشاندهنده آن است که روش ما درباره تخلفات از بودجه درست نیست و به جای اینکه امور را اصلاح کنیم و دولت خودش را جمع و جور کند و تخلفات را کمتر کند همچنان به تخلفات خود ادامه می دهد.

نماینده کاشمر تصریح کرد: من نگرانم که تخلفات دولت در بودجه سال 88 بیشتر از سال 87 باشد و هیئت رئیسه و رئیس مجلس باید تدبیری برای این موضوع بیندیشند.

خباز با بیان اینکه مجلس باید به گونه ای تدبیر کند که دولت مجاب کند که تخلفات کمتری را انجام دهد، گفت: من نگرانم که اتفاق مثبتی در اصلاح امور کشور به وجود نیاید و این به معنای بی انضباطی مالی در امور است.

وی تاکید کرد: بی انضباطی مالی با عدالت سازگار نیست و لازم است که مجلس در این زمینه تدابیری بیندیشد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: انحرافی که می گویید در موارد قانونی اتفاق افتاده است در برخی موارد موضوع 72 درصد کامل و در برخی موارد بخشی از موضوع مواد قانونی بوده است که این به معنای انحراف در همه موارد نیست. بلکه انحراف در احکام است.

وی ادامه داد: البته که این انحرافات نیز اشکال دارد و دیوان محاسبات نیز با ارجاع این تخلفات به دادسرا آنان را رسیدگی می کند.

وی ابراز داشت: در برخی موارد تخلفات نیز کم شده است و نظارت دیوان محاسبات بازدارنده بوده است و اشکال در این زمینه رفع می شود.

لاریجانی گفت: به هر حال تذکر شما نیز پیگیری می شود.