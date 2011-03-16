انگلیس هم درباره سفر شهروندانش به بحرین هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بریتانیا از شهروندان خود خواست تا از سفر به بحرین خودداری کنند و از کسانی که هم در این کشور حضور دارند خواست تا فوراً آنجا را ترک کنند.

در بیانیه وزارت خارجه انگلیس خطاب به شهروندان این کشور آمده است: تا صبح امروز (16 مارس) توصیه ما به شهروندان انگلیس این بوده که تا اخطار ثانوی در منازل خود باقی بمانند . ما به این افراد توصیه می کنیم که اگر کار خیلی ضروری که حضور آنها را در بحرین الزامی می کنند ندارند آماده بشوند تا آنجا را ترک کنند.

این درخواست یک روز پس از درخواست آمریکا از شهروندان خود برای ترک بحرین صورت می گیرد.

وزرات خارجه ایالات متحده روز گذشته به خانواده های دیپلماتها و کارکنان سفارت توصیه کرد تا در صورت تمایل به صورت داوطلبانه این کشور را ترک کنند.