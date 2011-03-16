مکانیابی غیرکارشناسی نمایشگاه بهاره یاسوجیها را در ترافیک معطل کرد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، امسال نمایشگاه بهاره یاسوج بدون کارشناسی در مبادی ورودی و خروجی شهر یاسوج برپا شده که این مسئله منجر به بوجود آمدن ترافیک شدید در ورودی شهر یاسوج شده است.

این نمایشگاه در حاشیه رودخانه بشار و کنار پلهای ورودی و خروجی شهر یاسوج، ترافیکی ایجاد کرده که گاهی به طول سه کیلومتر نیز می رسد.

با این حال دو نهاد متولی در مسائل شهری از جمله شهرداری و راهنمایی و رانندگی می گویند:" مکان این نمایشگاه بدون هماهنگی با این دو نهاد انتخاب شده است."

نمایشگاه بدون مجوز شهرداری در این محل برپا شده است

شهردار یاسوج گفت: مکان این نمایشگاه بدون هماهنگی با شهرداری یاسوج انتخاب شده است.

محمد بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: طی سه سال گذشته شهرداری یاسوج هیچگونه مجوزی برای برپایی این نمایشگاه ها در مبادی ورودی و خروجی این شهر صادر نکرده است.

وی بیان کرد: برپایی این نمایشگاه در مبادی ورودی و خروجی شهر یاسوج و تلاقی آن با جاده منتهی به بیمارستان و اورژانس امام سجاد (ع) غیر کارشناسی بوده و موجب گلایه مندی مردم شده است.

وی عنوان کرد: در سایر استانهای کشور چنین نمایشگاه هایی با برنامه ریزی صحیح در محلهایی که باعث بروز مشکلات برای شهروندان نشود، برگزار می شود در حالیکه مشکلات متعددی از قبیل ترافیک در حاشیه نمایشگاه نوروزی گریبانگیر مردم یاسوج شده است.

پلیس مخالفت خود را با مکان کنونی نمایشگاه اعلام کرده بود

رئیس راهنمایی و رانندگی کهگیلویه وبویراحمد نیز گفت: هر سازمان و نهادی که اقدامی در جهت تامین معیشت و رفاه عمومی مردم انجام دهد به طور قطع مصالح عمومی را در نظر دارد اما باید از قبل موانع و مشکلات قانونی آن را بررسی و مرتفع کند.

سید کرم الله حسینی افزود: با توجه به مشکلات به وجود آمده در حاشیه نمایشگاه فصلی یاسوج، ضرورت داشت مسئولان نمایشگاه با پلیس راهنمایی و رانندگی که متولی ترافیک و عبور و مرور می باشد، هماهنگی می کردند.

مکان نمایشگاه صلاحیت ترافیکی ندارد

وی بیان کرد: قبل از برگزاری این نمایشگاه ما به مسئولان مربوطه اعلام کردیم که باید صلاحیت ترافیکی برای برگزاری نمایشگاه در این محل دریافت کنند و آنها وقتی متوجه مخالفت راهنمایی و رانندگی با این محل شدند، برای جلب نظر پلیس جلسه ای تحت عنوان آخرین هماهنگی برگزار کردند.

حسینی افزود: در آن جلسه نماینده پلیس به صراحت اعلام کرد که این کار مغایر با دستورالعمل ترافیکی است و مشکلات و موانع زیادی در رفت و آمد مردم ایجاد می کند.

برپایی نمایشگاه بدون توجه به مخالفت پلیس

وی تصریح کرد: با اینکه ما اعلام کردیم که ایجاد نمایشگاه در این محل در رفت و آمد سواره روها اختلال ایجاد می کند و پلیس هیچ مسئولیتی در این خصوص نمی پذیرد اما بدون توجه به نظر پلیس اقدام به برپایی نمایشگاه در این محل شده است.

طی فاصله 500 متری در نیم ساعت

رئیس راهنمایی و رانندگی استان اظهار داشت: هم اکنون تراکم ترافیک در این محل به شدت افزایش یافته و صدها خودرو در این محل، فاصله 500 متری "میدان معلم" تا تا محل نمایشگاه را در زمانی بیشتر از 30 دقیقه طی می کنند.

حسینی بیان کرد: این تنها مسیر ورودی و خروجی شهر یاسوج است که به یک رشته پل متصل می شود و براین اساس توقف سواره روها در هر دوطرف پل، بر حجم و شدت ترافیک افزوده است.

وی یادآور شد: با این حال پلیس برای کاهش مشکلات مردم، یکی از پاسگاههای ترافیکی خود را به محل مربوطه مستقرکرده است.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از شهروندان با پلیس تماس می گیرند و در این خصوص ابراز نگرانی می کنند، اظهار داشت: مسئولان نباید با ناهماهنگی و بدون در نظر گرفتن مسائل کارشناسی برای مردم مشکل ایجاد کنند.

مخالفت پلیس با هرگونه حفاری در شهر یاسوج

رئیس راهنمایی و رانندگی استان همچنین بیان داشت: دیروز نامه ای به پلیس راهنمایی و رانندگی رسید مبنی بر اینکه میدان امام حسین(ع) را برای انتقال فاضلاب ساختمانی اداری، حفاری کنند که اگر این اتفاق بیفتد مشکلات ترافیکی چند برابر می شود.

وی با اشاره به مصوبه کمیسیون حفاری شهرستان در خصوص عدم حفاری از تاریخ 20 اسفند تا پایان فروردین سال آینده، گفت: پلیس مخالفت خود را کتبا با حفاری در این منطقه اعلام کرده است.

برپایی نمایشگاههای فصلی اقدامی شایسته برای تامین مایحتاج مردم در آستانه سال نو به شمار می رود اما به شرط آنکه با در نظر گرفتن مسائل کارشناسی باشد و حل مشکلی منجر به بوجود آمدن مشکلات بیشتری برای مردم نشود.