اعتبار لازم برای احداث آموزشکده کشاورزی دهلران اخذ شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی عزتی صبح چهارشنبه در محل مردم شهرستان دهلران با بیان اینکه اکنون احداث آموزشکده کشاورزی دهلران به یک طرح ملی مبدل شده گفت: احداث آموزشکده کشاورزی دهلران در پیوست شماره یک اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: با رایزنی های صورت گرفته با دکتر دانشجو وزیر علوم ردیف مستقل برای احداث آموزشکده کشاورزی دهلران در جدول شماره هفت اعتبار طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در سال ۹۰ اخذ شد.

عزتی ادامه داد: بودجه در نظر گرفته شده برای احداث آموزشکده کشاورزی دهلران در سال ۹۰، پنج میلیارد ریال است.

این نماینده مجلس بیان کرد: ساخت و راه اندازی دانشکده کشاورزی جزو آرزوهای دیرینه مردم این شهرستان به ویژه جوانان بود که اکنون در حال تبدیل شدن به یک واقعیت است.

نماینده مردم دهلران در خانه ملت اظهار داشت: عملیات اجرایی این دانشکده با گستره بیش از شش هزار و 665 متر مربع در زمینی به مساحت پنج هکتار پس از سال ها انتظار در فروردین ماه امسال آغاز شد.

این مصوبه آموزشی دولت در دهلران با گذشت پنج سال از تصویب به فراموشی سپرده شده بود که با پیگیریهای اخیر، وزیرعلوم دستور آغاز عملیات اجرایی را صادر و در بودجه سال آینده هم ردیف مستقل 5 میلیارد ریالی برای احداث این آموزشکده در دهلران در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم شهرستان آبدانان در مجلس شورای اسلامی از افزایش اعتبارات تکمیل بیمارستان آبدانان در یک ردیف مستقل در لایحه بودجه سال ۹۰ خبر داد.

علی عزتی افزود: در فصل بهداشت و سلامت پیوست شماره یک اعتبار طرح های ملی لایحه بودجه سال آینده شش میلیارد و 300 میلیون ریال برای تکمیل بیمارستان آبدانان در نظر گرفته شده است.

همچنین نماینده ایلام در مجلس تصریح کرد: احداث این بیمارستان یکی از خواسته های به حق مردم محروم شهرستان آبدانان بود که پارسال در دستور کار دولت قرار گرفت.

شهرستان 55 هزار نفری آبدانان در 180 کیلومتری جنوب ایلام واقع است.