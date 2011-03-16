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۲۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۲

در مجلس انجام شد؛

تصویب کلیات طرح تاسیس سازمان های مردم نهاد

تصویب کلیات طرح تاسیس سازمان های مردم نهاد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد (غیر دولتی) را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه بررسی کلیات طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد را در دستور کار داشتند که با 130 رای موافق، 25 رای مخالف و 16 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر با کلیات این طرح موافقت کردند.

نمایندگان مجلس 15 دی ماه سال 89 زمانی که برای نخستین بار طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد به صحن مجلس آمد با 87 رای موافق، 20 رای مخالف و 19 رای ممتنع به کلیات آن رای نداده بودند.

به گزارش مهر، با تقاضای جمعی از نمایندگان مجلس 11 اسفندماه سال جاری این طرح دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با طرح مجدد آن موافقت کردند.

طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد شامل 5 فصل با عناوین کلیات و تعاریف، حقوق و تکالیف، تاسیس و ثبت سازمان، نظارت و سایر مقررات است.

بررسی جزئیات این طرح به سال آینده و بعد از تعطیلات نوروز موکول شد.

کد مطلب 1275460

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