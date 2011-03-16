تصویب کلیات طرح تاسیس سازمان های مردم نهاد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه بررسی کلیات طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد را در دستور کار داشتند که با 130 رای موافق، 25 رای مخالف و 16 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر با کلیات این طرح موافقت کردند.

نمایندگان مجلس 15 دی ماه سال 89 زمانی که برای نخستین بار طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد به صحن مجلس آمد با 87 رای موافق، 20 رای مخالف و 19 رای ممتنع به کلیات آن رای نداده بودند.

به گزارش مهر، با تقاضای جمعی از نمایندگان مجلس 11 اسفندماه سال جاری این طرح دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با طرح مجدد آن موافقت کردند.

طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد شامل 5 فصل با عناوین کلیات و تعاریف، حقوق و تکالیف، تاسیس و ثبت سازمان، نظارت و سایر مقررات است.

بررسی جزئیات این طرح به سال آینده و بعد از تعطیلات نوروز موکول شد.