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۲۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۸

رحمتی:

سپاهان تمرکز خود را از دست نمی‌دهد

سپاهان تمرکز خود را از دست نمی‌دهد

اصفهان - خبرگزاری مهر: دروازه‌بان ملی‌پوش تیم سپاهان گفت: با وجود پیروزی پرگل مقابل تیم اماراتی، تمرکز خود را برای بازیهای آینده از دست نمی‌دهیم.

سید مهدی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازی دیشب تیمش مقابل الجزیره امارات اظهار داشت: بازی خوبی از دو تیم شاهد بودیم و از ابتدا می‌دانستیم که الجزیره تیم قدرتمندی است، این تیم بازیکنان خارجی خوبی دارد و سه بازیکن خط حمله آن از بهترین بازیکنان آسیا هستند.

وی با بیان اینکه از ابتدا بر تیم مقابل فشار آوردیم، ادامه داد: تلاش کردیم که از ابتدای بازی عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذاریم و توانستیم از موقعیتهای خود استفاده کنیم، اجازه ندادیم الجزیره افکار تاکتیکی سرمربی خود را اجرا کند و توانستیم پیروزی این بازی خانگی را ازآن خود کنیم.

دروازه‌بان سپاهان در مورد موقعیت‌سوزی بازیکنان و از دست رفتن موقعیت‌های تیم اصفهانی تصریح کرد: اگر همه موقعیتهای ما وارد دروازه حریف می‌شد، فوتبال دیگر از جذابیتی برخوردار نبود بنابراین همین تعداد گل هم برایمان راضی کننده است.

وی اضافه کرد: هر بازی شرایط خودش را دارد و به نظر من این بازی دیگر تمام شده و بازیکنان تیم باید تمرکز خود را بر بازی آینده و پیروزی در آن بازی بگذارند، در باد این پیروزی نمی‌خوابیم و برای بازی بعد مقابل استیل‌آذین با تمام قوا به میدان می‌رویم.

کد مطلب 1275475

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