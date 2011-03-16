سید مهدی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازی دیشب تیمش مقابل الجزیره امارات اظهار داشت: بازی خوبی از دو تیم شاهد بودیم و از ابتدا می‌دانستیم که الجزیره تیم قدرتمندی است، این تیم بازیکنان خارجی خوبی دارد و سه بازیکن خط حمله آن از بهترین بازیکنان آسیا هستند.

وی با بیان اینکه از ابتدا بر تیم مقابل فشار آوردیم، ادامه داد: تلاش کردیم که از ابتدای بازی عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذاریم و توانستیم از موقعیتهای خود استفاده کنیم، اجازه ندادیم الجزیره افکار تاکتیکی سرمربی خود را اجرا کند و توانستیم پیروزی این بازی خانگی را ازآن خود کنیم.

دروازه‌بان سپاهان در مورد موقعیت‌سوزی بازیکنان و از دست رفتن موقعیت‌های تیم اصفهانی تصریح کرد: اگر همه موقعیتهای ما وارد دروازه حریف می‌شد، فوتبال دیگر از جذابیتی برخوردار نبود بنابراین همین تعداد گل هم برایمان راضی کننده است.

وی اضافه کرد: هر بازی شرایط خودش را دارد و به نظر من این بازی دیگر تمام شده و بازیکنان تیم باید تمرکز خود را بر بازی آینده و پیروزی در آن بازی بگذارند، در باد این پیروزی نمی‌خوابیم و برای بازی بعد مقابل استیل‌آذین با تمام قوا به میدان می‌رویم.