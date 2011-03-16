سپاهان قدرت اول فوتبال آسیاست

عاید مبهوت پس از باخت تیمش مقابل سپاهان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: بازی سختی داشتیم و بازیکنان تیم از ابتدا عملکرد ضعیفی از خود نشان دادند، نیمه نخست بد بازی کردیم و سپاهان توانست در این نیمه دو گل به ثمر برساند و کار ما را دشوار کند.

وی با اشاره به شرایط این بازی و دلایل گل خوردن الجزیره گفت: برای پیروزی به میدان آمده بودیم و هرگز فکر نمی‌کردیم که پنج گل از سپاهان بخوریم، تیم ما بد بازی کرد و امروز روز ما نبود بنابراین نتوانستیم در مقابل سپاهان دوام بیاوریم.

مدیر تیم الجزیره امارات اضافه کرد: به نظر من نباید بیشتر از دو گل می‌خوردیم اما به دلیل قدرت سپاهان و بازیکنان خوب این تیم گلهای بسیاری خوردیم و نتوانستیم نتیجه را جبران کنیم.

وی افزود: بدون شک سپاهان یکی از قدرتهای اصلی گروه خود و از شانسهای اصلی صعود از گروه ما به شمار می‌رود و امید بسیاری به رسیدن به فینال مسابقات دارد.