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۲۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۹

بازیکنان الجزیره با خبرنگار ایرانی‌ مصاحبه نکردند

اصفهان - خبرگزاری مهر: بازیکنان تیم الجزیره پس از باخت این تیم مقابل سپاهان ایران حاضر به مصاحبه با خبرنگاران ایرانی نشدند.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، بازیکنان تیم اماراتی پس از باخت تیمشان مقابل سپاهان ایران از محل میکس‌زون عبور کردند اما حاضر به مصاحبه با خبرنگاران ایرانی نشدند.

این بازیکنان با خبرنگاران اماراتی و عربستانی حاضر در ورزشگاه مصاحبه کردند اما خبرنگاران ایرانی نتوانستند نظر آنها در مورد بازی را بدانند.

این اتفاق در حالی روی داد که ناظران AFC در محل میکس زون حضور داشته و شاهد این اتفاق بودند.

ناظران AFC در مقابل اعتراض خبرنگاران ایرانی عنوان کردند که عدم مصاحبه بازیکنان امارات را به AFC گزارش می‌کنند.

کد مطلب 1275477

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