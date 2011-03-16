بازیکنان الجزیره با خبرنگار ایرانی‌ مصاحبه نکردند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، بازیکنان تیم اماراتی پس از باخت تیمشان مقابل سپاهان ایران از محل میکس‌زون عبور کردند اما حاضر به مصاحبه با خبرنگاران ایرانی نشدند.

این بازیکنان با خبرنگاران اماراتی و عربستانی حاضر در ورزشگاه مصاحبه کردند اما خبرنگاران ایرانی نتوانستند نظر آنها در مورد بازی را بدانند.

این اتفاق در حالی روی داد که ناظران AFC در محل میکس زون حضور داشته و شاهد این اتفاق بودند.