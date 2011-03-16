به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، برگزارکنندگان این همایش اظهار داشتند که انتخاب سنگاپور برای این همایش بین‌المللی گفتگوی به علت سابقه هماهنگی بین دینی در این کشور بوده است.

این همایش عالی‌مرتبه از سوی مؤسسه صلح و کنفرانس جهانی ادیان برای صلح مستقر در ایالات متحده برگزار شده و امروز در هتل فاراما خاتمه می‌یابد.

شرکت‌کنندگان در این همایش تجارب خود را در مدیریت روابط اجتماعی در یک جلسه گفتگوی دینی که عصر دیروز سه‌شنبه 24 اسفند ماه برگزار شد به اشتراک گذاشتند.

جورج یئو وزیر امور خارجه سنگاپور اظهار داشت: برخی فکر می‌کنند که وقتی پیروان ادیان مختلف درکنار هم زندگی می‌کنند بهای فاصله معمول آنها بهای فاصله فردی است. اگر بخواهیم این فاصله معمول را در سنگاپور داشته باشیم باید از تعداد مسلمانان، بودائیان، کاتولیکها وهندوها کم شود، اما این ایده ما نیست. دیدگاه ما این است که فاصله معمول فاصله همپوشانی همه ما است.

ساسوشی آکاشی معاون سابق دبیرکل سازمان ملل و تپ ونگ پاتریاک اعظم کامبوج از جمله شرکت‌کنندگان در این همایش هستند.

برگزارکنندگان اعلام کردند این همایش فرصت منحصر به فردی را برای گفتگو درباره صلح و تسامح فراهم می‌کند و با توجه به تنوع دینی و فرهنگی سنگاپور، شرکت‌کنندگان می‌توانند تجارب خود از تعاملات بین دینی را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

سنگاپور در سال 1994 سازمان بین دینی خود را تأسیس کرد و در سال 1976 میزبان همایش آسیایی ادیان برای صلح بود.