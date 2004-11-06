يك روز از زندگي جانبازان در زخم عشق به تصوير در مي آيد

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر"، اين مجموعه مستند - داستاني نگاهي به مسايل دارد كه جانبازان كشورمان در زمينه هاي مختلف با آن مواجه هستند و با نگاهي واقع گرايانه به تصوير فعاليت هاي مختلف اجتماعي اين افراد و مشكلاتي مي پردازد كه در فعاليتهاي مختلف روزمره خود با آن دست به گريبان هستند.

محسن خانزاده، طراح و تهيه كننده مجموعه مستند " زخم عشق " در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: داستان هر قسمت از اين سريال به صورت روايي بيان مي شود. به اين ترتيب كه دوربين برنامه در هر قسمت با يكي از جانبازان جنگ تحميلي همراه مي شود و ضمن آنكه از فعاليت هاي اين افراد و بازتاب آنها در اجتماع تصويربرداري مي كند، نوع زندگي جانبازان در جامعه، رفتارشان با خانواده و مشكلاتي كه بر اثر از ياد رفتن آنها به وجود آمده است، در اين مجموعه به تصوير در مي آيد.

مجموعه مستند - داستاني " زخم عشق " كه در قالب 52 قسمت 13 تهيه و تدارك ديده مي شود، در بخش هاي مختلف مرور زندگي جانبازان به بيان بخشي از خاطرات دوران جبهه و جنگ آنها نيز مي پردازد و نحوه زخمي شدن آنها را نيز بيان مي كند.

اين مجموعه برنامه كه نويسندگي و كارگرداني آن را زهره بهرامي و فردين محمد تبار برعهده دارد، به وسيله محمد حسين كريمي تصويربرداري شده و تدوين آن را رسول رسوليان به انجام رسانده است. مدير توليد اين مجموعه سيد رضا بشيري است و اجراي طرح بر عهده انسيه فضلي نوآبادي قرار دارد.