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۱۶ آبان ۱۳۸۳، ۱۲:۵۷

به همت گروه خانواده شبكه يك سيما

يك روز از زندگي جانبازان در زخم عشق به تصوير در مي آيد

يك روز از زندگي جانبازان جنگ تحميلي در مجموعه تلويزيوني" زخم عشق " به تصوير در مي آيد.

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر"،  اين مجموعه مستند - داستاني نگاهي به مسايل  دارد كه جانبازان كشورمان در زمينه هاي مختلف با آن مواجه هستند و با نگاهي واقع گرايانه به تصوير فعاليت هاي مختلف اجتماعي اين افراد و مشكلاتي مي پردازد كه در فعاليتهاي مختلف روزمره خود با آن دست به گريبان هستند.
محسن خانزاده، طراح و تهيه كننده مجموعه مستند " زخم عشق " در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت:  داستان هر قسمت از اين سريال به صورت روايي بيان مي شود. به اين ترتيب كه دوربين برنامه در هر قسمت با يكي از جانبازان جنگ تحميلي همراه مي شود  و ضمن آنكه از فعاليت هاي اين افراد و بازتاب آنها در اجتماع تصويربرداري مي كند، نوع زندگي جانبازان در جامعه، رفتارشان با خانواده و مشكلاتي كه بر اثر از ياد رفتن آنها به وجود آمده است، در اين مجموعه به تصوير در مي آيد.
مجموعه مستند - داستاني " زخم عشق " كه در قالب 52 قسمت 13 تهيه و تدارك ديده مي شود، در بخش هاي مختلف مرور زندگي جانبازان به بيان بخشي از خاطرات دوران جبهه و جنگ آنها نيز مي پردازد و نحوه زخمي شدن آنها را نيز بيان مي كند.
اين مجموعه برنامه كه نويسندگي و كارگرداني آن را زهره بهرامي و فردين محمد تبار برعهده دارد، به وسيله محمد حسين كريمي تصويربرداري شده و تدوين آن را رسول رسوليان به انجام رسانده است. مدير توليد اين مجموعه سيد رضا بشيري است و اجراي طرح بر عهده  انسيه فضلي نوآبادي قرار دارد.

 

کد مطلب 127548

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