صندوقچه دوران هخامنشی از قاچاقچیان در تکاب کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر در تکاب، سرهنگ بیت الله پاشایی صبح چهارشنبه در جریان بازدید فرماندار تکاب از اشیای ضبط شده افزود: این تعداد اشیای تاریخی شامل یک قطعه صندوقچه سنگی با نقش سرباز هخامنشی، دو عدد خمره سنگی با نوشته ای به خط میخی و یک کوزه سفالی است.

وی بیان کرد: در پی دریافت گزارشهای مردمی عصر روز سه شنبه، حین خرید و فروش، این اشیا در نزدیکی روستای گوگردچی از قاچاقچیان کشف و ضبط شده و اشیا برای مشخص شدن قدمت و ارزش تاریخیشان به میراث فرهنگی استان ارسال می شوند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان تکاب خاطرنشان کرد: در این راستا سه نفر دستگیر و یک دستگاه فلزیاب پیشرفته و یک دستگاه خودرو توقیف شده است.

شهرستان تکاب در جنوب استان آذربایجان غربی با توجه به قرار گرفتن مجموعه جهانی تخت سلیمان و بناهای تاریخی اطراف آن یکی از قطب های اصلی گردشگری در کشور محسوب می شود.