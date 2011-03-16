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۲۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۳

صندوقچه دوران هخامنشی از قاچاقچیان در تکاب کشف و ضبط شد

صندوقچه دوران هخامنشی از قاچاقچیان در تکاب کشف و ضبط شد

ارومیه- خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی شهرستان تکاب از کشف و ضبط صندوقچه ای با نقش سرباز هخامنشی از قاچاقچیان در تکاب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تکاب، سرهنگ بیت الله پاشایی صبح چهارشنبه در جریان بازدید فرماندار تکاب از اشیای ضبط شده افزود: این تعداد اشیای تاریخی شامل یک قطعه صندوقچه سنگی با نقش سرباز هخامنشی، دو عدد خمره سنگی با نوشته ای به خط میخی و یک کوزه سفالی است.

وی بیان کرد: در پی دریافت گزارشهای مردمی عصر روز سه شنبه، حین خرید و فروش، این اشیا در نزدیکی روستای گوگردچی از قاچاقچیان کشف و ضبط شده و اشیا برای مشخص شدن قدمت و ارزش تاریخیشان به میراث فرهنگی استان ارسال می شوند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان تکاب خاطرنشان کرد: در این راستا سه نفر دستگیر و یک دستگاه فلزیاب پیشرفته و یک دستگاه خودرو توقیف شده است.

شهرستان تکاب در جنوب استان آذربایجان غربی با توجه به قرار گرفتن مجموعه جهانی تخت سلیمان و بناهای تاریخی اطراف آن یکی از قطب های اصلی گردشگری در کشور محسوب می شود.

کد مطلب 1275484

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