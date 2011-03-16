لزوم آشتی مدیران البرز با فضای مجازی و توجه بیشتر به رسانه ها

به گزارش خبرنگار مهر در کرج پس از انجام سفر پر خیر و برکت ریاست جمهوری به استان البرز و تلاش دسته جمعی خبرنگاران خبرگزاریها، سایتهای خبری و مطبوعات، استانداری البرز در نشستی ضمن قدردانی از تلاش خبرنگاران با بیان برخی از مشکلات و کاستیهای موجود بر سر راه تعامل سازنده و بهتر رسانه ها با دستگاهها از سوی چند تن از خبرنگاران قول مساعد پیگیری مسائل فوق را داد.

همچنین در جلسه فوق مقرر شد در جلسه شورای اداری استان دو نفر از نمایندگان رسانه ها به نمایندگی از سایتهای خبری و خبرگزاریها و مطبوعات در جمع مدیران استان مسائل و مطالبات خود را مطرح کنند.

روز جاری و در آخرین جلسه شورای اداری استان در سال 89 این مهم محقق شد و برای اولین بار در استان علاوه بر مدیران دستگاهها نمایندگان رسانه های استان نیز دقایقی را به بیان مطالبات و مسائل مربوط به حوزه اطلاع رسانی را در جلسه شورای اداری مطرح کردند.

در همین راستا سرپرست خبرگزاری مهر البرز به نمایندگی از خبرگزاریها و سایتهای خبری استان در این نشست ضمن قدردانی از استاندار البرز به جهت عمل به وعده خود برخی از مشکلات و مطالبات این رسانه ها را مطرح کرد.

اعظم کریمی افزود: امروز و در عصری که رسانه ها به عنوان یکی از منابع قدرت تبدیل شده اند اهمیت نقش خبرگزاریها و سایتهای خبری بر کسی پوشیده نیست و از این رو باید موانع موجود سرراه تعامل مثبت و سازنده رسانه ها به عنوان اصلی ترین منابع اطلاع رسانی را از میان برداشت.

خبرگزاریها منابع اصلی تولید خبر هستند

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر خبرگزاریها و سایتهای خبری منبع اصلی تولید خبر هستند که اغلب رسانه های مکتوب و دیداری و شنیداری نیز از این منابع بهره می برند.

وی ادامه داد: در سایتهای خبری و خبرگزاریها از زمان وقوع یک رویداد خبری تا قرار گرفتن آن بر روی خروجی سایت تنها چند دقیقه طول می کشد و در همین جلسه نیز محتوای جلسه تا همین لحظه بر روی سایتها قرار گرفته است و در واقع اگر مدیران بعد از تمامی جلسات سری به خبرگزاریها بزنند خواهند دید بلافاصله بعد از اتمام جلسه و گاهی در حین جلسه خبرهای مربوطه در لحظه بر روی سایتها منتشر شده اند.

وی ادامه داد: آشنا نبودن شمار زیادی از مدیران با نحوه کار و وظایف خبرگزاریها باعث شده اغلب خبرنگاران این رسانه ها اخبار خود را با سختی تهیه کنند.

کریمی تاکید کرد: تاثیرگذاری و اهمیت رسانه های دیجیتال در حالیست که اغلب این رسانه ها با بی مهری از سوی دستگاهها مواجه می شوند و این موضوع اطلاع رسانی صحیح و موثر را دچار مشکل می کند.

وی با اشاره به ضرورت توجه به فاکتور سرعت در امر انتشار خبر گفت: مدیران اجرایی باید به خاطر داشته باشند که وقتی قرار است خبری مرتبط با حوزه تحت مدیریت آنها در یک خبرگزاری یا پایگاه اطلا‌ع رسانی منتشر شود ضروری است که در لحظه و با توجه به سرعت انعکاس مطلب در دسترس خبرنگاران بوده و پاسخگوی سئوالا‌ت آنها باشند.

نپرسید خبرتان کجا چاپ می شود!

کریمی با اشاره به اینکه از ما نپرسید خبرتان کجا چاپ می شود، یادآور شد: شنیدن این جمله و رد تماس تلفنی خبرنگار در شرایط خاص که باید خبر در همان لحظه منتشر شود اغلب موضوعی است که به شدت خبرنگاران را می رنجاند.

وی تاکید کرد: خبرنگاران در مقابل مسئولان نیستند و هواره تلاش کرده اند همگام و همراه با مسئولان در راستای اطلاع رسانی شفاف قدم برداشته و پل ارتباطی مسئولان با مردم باشند.

سرپرست خبرگزاری مهر البرز بیان کرد: اگر رسانه ها نقدی را مطرح می کنند مطمئنا این نقد با هدف اصلاح امور و رفع نقاط ضعف و ارائه راهکار است و مسئولان نباید از نقد هراس داشته باشند.

وی همچنین تاکید کرد: تاکنون و در فضای رسانه ای استان نیز خبرگزاریها و سایتهای خبری تلاش کردند به دور از شایعات و بر مبنای منابع صحیح به امر اطلاع رسانی بپردازند و در این حوزه نقد منصفانه و با رعایت عدالت را نیز در دستور کار خود داشته اند.

مدیران البرزی با فضای مجازی آشتی کنند

نماینده سایتهای خبری البرز در بخش دیگری از صحبتهایش خطاب به مدیران البرزی از آنها خواست با فضای مجازی آشتی کنند و اینکه این استان به عنوان اولین استان الکترونیک کشور انتخاب شده است باید مدیرانش نیز با فضاهای مجازی آشتی کنند.

وی عنوان کرد: دیگر نباید از کاغذ و فکس و تلفن برای گرفتن خبر بهره برد بلکه با توجه به مشغله کاری مدیران و شرکت در جلسات متعدد می توان از طریق پست الکترونیک مسئولان با آنها در تعامل بود اما این موضوع نیازمند توجه واقعی مسئولان به ابزارهای نوین ارتباطی است.

کریمی همچنین انتقادی نیز از پرتالهای اطلاع رسانی ادارات مطرح کرد و گفت: اگرچه به نظر کمی شمار زیادی از دستگاهها و ادارات کل استان پرتالهای اطلاع رسانی راه اندازی کرده اند اما اغلب این سایتها مدتهاست به روز نشده اند یا اطلاعاتی که بر روی این سایتها قرار دارد قابلیت استفاده خبری ندارند و اغلب به بیان خبرهای یک خطی در این سایتها از سوی روابط عمومیها بسنده شده است.

وی در همین راستا از مدیران خواست تا با همکاری اداره کل ارشاد با برگزاری دوره ای آموزشی برای مسئولان روابط عمومی این افراد را با اصول صحیح ارتباط با رسانه، به روزرسانی سایتهای اطلاع رسانی و نحوه نگارش صحیح اخبار آشنا کنند.

کریمی تاکید کرد: گاهی اقدامات بسیار مهم و سازنده ای در ادارات و سازمانها صورت می گیرد اما به دلیل ضعف اطلاع رسانی این مهم به اطلاع مردم و شهروندان نمی رسد که در این راستا ادارات باید از ظرفیتهای رسانه و سایتهای خبری برای اطلاع رسانی به روز بهره ببرند زیرا عدم اطلاع رسانی از اقدامات صورت گرفته به منزله آن است که هیچ کاری صورت نگرفته است.

وی در پایان از مدیران خواست خود از نزدیک اخبار سایتهای خبری را رصد کنند و زمینه تعامل بهتر رسانه با دستگاههای خود را فراهم آورند.

دسترسی به وزیران به مراتب آسان تر از دیدار با مدیران کل استان البرز است

همچنین در این نشست سردبیر روزنامه سراسری زمان وهفته نامه محلی پیام نیز به نمایندگی از مطبوعات و سرپرستیهای روزنامه های سراسری و نشریات محلی اظهار داشت: خبرنگاران با توجه به اهمیت و ضرورت اطلا‌ع رسانی به هنگام باید بتوانند در کمترین زمان ممکن به مدیران اجرایی دسترسی داشته باشند تا اخباری دقیق و مستند به مردم عرضه کنند؛ این در حالی است که بعضا دسترسی به وزیران به مراتب آسان تر از دیدار با مدیران کل استان البرز است.

اکبر حیدری در ابتدای سخنانش ضمن تشکر از رئیس شورای اداری استان و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلا‌می که امکان طرح مطالبات خبرنگاران در این نشست را فراهم آوردند، اظهار داشت: حرفهای ناگفته اصحاب رسانه و خبرنگاران را نمی توان در فرصتی چند دقیقه ای بیان کرد و جا دارد در این باره به تفصیل سخن گفته شود ولی تلا‌ش می کنم در همین فرصت کوتاه حق مطلب را به قدر وسع بیان کنم.

وی افزود: علت حضور بنده در این جمع و صحبت درباره جایگاه اصحاب رسانه و خبرنگاران بیشتر به گره ها و اصطکاک هایی بر می گردد که در مسیر تحولا‌ت بعد از استان شدن کرج بین بدنه برخی دستگاههای اجرایی و اصحاب رسانه ایجاد شده به گونه ای که گاهی به اذهان خبرنگاران این گونه متبادر می شود که عده ای در استان، انجام وظیفه قانونی خبرنگاران را امری غیرضروری تلقی کرده و آن را بر نمی تابند.

حیدری تاکید کرد: این در حالیست که کشور ما درگیر جنگی اعلا‌م نشده تحت عنوان "جنگ نرم" است و خبرنگاران به عنوان سربازان خط مقدم این جبهه در شرایطی دشوار فعالیت می کنند و از کیان نظام مقدس جمهوری اسلا‌می ایران دفاع می نمایند و به همین خاطر، نه تنها لا‌یق کم لطفی و نادیده انگاشته شدن جایگاهشان نیستند که شایسته تکریم و تجلیلند.

سردبیر هفته نامه پیام با اشاره به مطالبات فعالا‌ن عرصه خبر گفت: کف مطالبه امروز خبرنگاران از مدیران دولتی و دستگاههای اجرایی، امر پیچیده ای نیست.

رسانه ها انتظار پاسخی قانع کننده از مسئولان دارند

وی ادامه داد: آنها انتظار دارند همان طور که زمان انعکاس عملکردها افرادی عزیز و محبوب تلقی می شوند: هنگامی که طبق وظیفه ذاتی خود انتقادی مطرح می کنند، حرمت قلم و نوشته آنها را پاس بدارند و به جای فرافکنی و تهدید;ف پاسخی قانع کننده بشنوند و به مخاطبان عرضه کنند.

حیدری که سردبیری روزنامه سراسری زمان را نیز بر عهده دارد، با اشاره به شرایط مطلوب دسترسی به وزرا و مسئولا‌ن عالیرتبه کشور در سطح رسانه های سراسری اذعان داشت: حقیقت این است که بسیاری از تنش های رسانه ای در سطح استانی و شهرستانی ناشی از در دسترس نبودن مدیران است و این در حالیست که با برنامه ریزی های دقیق در سطح وزارتخانه ها عموما جلسات منظم ماهانه در قالب نشستهای غیرخبری و هم اندیشی با حضور وزیران و سردبیران و مدیران رسانه ها برگزار شده و به همین خاطر، دسترسی به وزیران به مراتب آسان تر از دیدار با مدیران کل استان البرز است.

وی در همین راستا لزوم اجرای این مدل موفق در سطح استان البرز و شهرستانهای تابعه را یادآور شد و تاکید کرد: وقتی یک مدیر اجرایی اعتقادی به صرف وقت، مواجهه و گفتگوی رو در رو با اصحاب رسانه ندارد;،نباید از انعکاس مطلبی انتقادی در نشریات و رسانه ها هم گله ای داشته باشد.

حیدری در پایان ضمن ارائه راهکارهایی برای ارتقای جایگاه رسانه ها و تقویت تعامل دو سویه و سازنده خبرنگاران و دستگاههای اجرایی گفت: شاه بیت رهنمودهای مقام معظم رهبری در سالهای اخیر اهمیت بسط و اشاعه بصیرت در میان مردم است و خبرنگاران و رسانه ها مبلغان و مروجان بصیرت در جامعه امروز هستند و رعایت شان و جایگاه این قشر به همین خاطر امری واجب و ضروری است.