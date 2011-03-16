جنازه جوان 19 ساله به پزشکی قانونی منتقل شد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در سازمان پزشکی قانونی، مسئولان این سازمان اعلام کردند: شب گذشته در حوادث چهارشنبه آخر سال جوان 19 ساله ای به نام بهنود رمضانی در محله گلبرگ تهران به علت انفجار مواد منفجره جان خود را از دست داد.

براساس این گزارش منابع آگاه اعلام کردند: شخصی که به عنوان قربانی حوادث چهارشنبه آخر سال در مهاباد کشته شده است، هیچ ارتباطی با حوادث چهارشنبه آخر سال نداشته و به وسیله نارنجک دستی کشته شده که از نیروهای انتظامی بوده است.

همچنین منابع آگاه اعلام کردند یک دختر و یک مادر در حوادث شب گذشته در محله اسلامشهر جان خود را از دست داده‌اند که هنوز صحت این خبر اعلام نشده است.