لزوم تجدید نظر در طرح جشن جهانی نوروز با توجه به کشتار مردم منطقه

یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشن جهانی نوروز با حضور تعدادی از کشورها در تهران گفت: با توجه به شرایط اخیر منطقه و خیزش ملت های اسلامی و کشتار بیرحمانه ملت بحرین و دیگر کشورهای خاورمیانه لازم است تجدید نظر جدی در برگزاری جشن جهانی نوروز صورت بگیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه ملت های منطقه به ایران اسلامی به عنوان الگوی خود نگاه می کنند ما نباید اقداماتی را انجام دهیم که به این وجهه آسیب برسد و لذا باید در برگزاری جشن جهانی نوروز یک تامل و تجدید نظر صورت بگیرد.

رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران تصریح کرد: نوروز جشن باستانی و سنتی ایرانیان است و برگزاری آن در سطح داخلی با مشکلی روبرو نیست ولی برگزاری آن به شکل جهانی در شرایط فعلی با توجه به لشکر کشی عربستان و امارات به بحرین و کشتار و حملات بی رحمانه قذافی به مردم لیبی باید در اعتراض به این کشتارها و واکنش به این جنایات تجدید نظر در برگزاری جشن جهانی نوروز صورت بگیرد.

جوانی در پایان گفت: امام (ره) در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با برخوردها و کشتارهایی که از سوی رژیم ستمشاهی پهلوی مشاهده شد در فروردین سال 1342فرمودند که امسال عید نداریم. لذا این رفتار مسبوق به سابقه است و می توان این رفتار را در وقایع اخیر به منطقه و کشتار مردم خاورمیانه و دیگر کشورها لحاظ کرد.