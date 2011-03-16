ارسال 500 اثر به جشنواره سراسری تیتر فجر در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی داننده ظهر چهارشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: 400 اثر از مطبوعات، ‌خبرگزاری ها و روابط عمومی های استان بوده و بقیه تیترها از 9 استان کشور ازجمله اردبیل، ایلام، مازندران، تهران و یزد به دبیرخانه جشنواره رسیده است.

وی اظهار داشت: بیش از 500 اثر به دبیر خانه جشنواره رسیده و این درحالیست که مهلت ارسال آثار تا 15 فروردین ماه سال 90 است.

وی با اشاره به اهمیت تیترزنی در جذب مخاطب، اضافه کرد: تیتر اولین گام در برقراری ارتباط با مخاطب، شرط تاثیر، جذب و حساس کردن مخاطب است که این ویژگی و کارکرد تیتر را ممتاز می کند.

وی بیان کرد: تیتر فجر در سه بخش اصلی مطبوعات، خبرگزاری ها و روابط عمومی ها و بخش جنبی تیتر نماز، شعار سال، امر به معروف و نهی از منکر، تیتر ویژه یارانه ها، تیتر حجاب و تیتر انقلاب برگزار و کارگاههای آموزش تیتر زنی توسط استادان برجسته کشور برگزار می شود.

داننده با ذکر شرایط شرکت در جشنواره یاد شده اظهار داشت: روابط عمومی های دولتی و بخش خصوصی در قالب خبر، مصاحبه و گزارش فقط در حوزه تخصصی خودشان می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

وی افزود: مطبوعات و خبرگزاری ها هم می توانند به صورت مستقل تیترهایشان را در پنج حوزه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،‌ اقتصادی و ورزشی ارسال کنند.

تیتر برتر سال (فجر) دوبار به صورت استانی و یکبار در گستره شمالغرب کشور در تبریز برگزار شده است.

شرکت کنندگان باید برای هر اثر خود یک فرم مشخصات تکمیل کرده و اصل اثر را تا 15 فروردین ماه 90 به دبیرخانه ارسال کنند.

افرادی که مایل به شرکت در جشنواره هستند ولی فرم شرکت در جشنواره در اختیارشان نیست می توانند مشخصات خود را به ترتیب از بالای یک صفحه A4 شامل، نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام مستعار، تاریخ تولد، نام نشریه، صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریه، محل انتشار، گستره توزیع، آدرس و شماره تماس دفتر نشریه و شماره تماس خبرنگار با مهر و امضاء نشریه ثبت کرده و بر روی اصل اثر الصاق کرده و یا با مراجعه به پورتال خبری اداره کل با نام خانه خبر به آدرس www.news.ershad-as.ir پرینت فرم شرکت را تهیه و ارسال کنند.

علاقمندان می توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره واقع در تبریز، خیابان امام، نرسیده به چهارراه آبرسان،‌خانه فرهنگ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، روابط عمومی اداره کل ارسال کرده و یا با شماره 3361179 - 0411 تماس حاصل کنند.