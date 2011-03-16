نوروز خرافی مورد تأیید اسلام نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح چهارشنبه در آغاز درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، گفت: اگر عید نوروز جنبه خرافی به خود بگیرد، مورد تأیید اسلام نیست اما اگر به دور از خرافات باشد و جنبه‌های مثبت آن از جمله نظافت، خانه تکانی، کمک به ایتام، صله رحم، دوستی بیشتر مردم با هم و... تقویت شود، عید نوروزی خواهد شد که نه تنها اسلام مخالف آن نیست بلکه آن را تبلیغ می‌کند.



وی با اشاره به اینکه عید نوروز، عیدی ملی است نه اسلامی ادامه داد: اما می‌توانیم عیدی داشته باشیم که مطلوب اسلام و مورد رضایت امام زمان (عج) باشد و البته بالعکس نیز می‌توانیم عیدی داشته باشیم که امام زمان (عج) را ناراحت کند.



این مرجع تقلید با بیان اینکه به دنبال خرافات رفتن به بهانه عید نوروز یکی از عواملی است که موجب می‌شود رضایت امام زمان (عج) را از دست بدهیم، تصریح کردند: با اطلاعاتی که پیدا کردیم معلوم شده است که خرافات در حال کمرنگ شدن است و برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در شب گذشته هم همین امر را نشان داد.



آیت الله مکارم شیرازی در ادامه تصریح کرد: مردم مسلمان باید مراقب باشند که عید نوروز به مسابقه تجمل پذیری و مسابقه‌ای که بخواهند در آن اسراف کنند، تبدیل نشود زیرا طبق دستورات اسلام زندگی‌ها باید ساده باشد، چنانکه امام علی (ع) نیز فرموده‌اند که اگر زندگی سنگین شد همه زیر بار سنگین آن می‌مانند.



مسئله بحرین یک فاجعه عجیب است



وی در ادامه با اشاره به حوادث اخیر بحرین و اعتراضات مردمی در این کشور، گفت: مسئله بحرین در نوع خود یک فاجعه عجیب است، چرا که کشوری مانند عربستان که به ظاهر اسلامی است، نیروی نظامی به آن کشور اعزام می‌کند تا اینکه مسلمانان آن کشور را قتل عام کنند.



این مرجع تقلید افزود: همه می‌دانند که اعتراضات مردمی در کشور بحرین، اعتراضاتی سالم و مسالمت آمیز است، اما آیا این وحشتناک نیست که دولت این کشور با کمک کشورهای دیگری از جمله عربستان و امارات به قتل عام مردم خود بپردازد.



وی با بیان اینکه در پی حوادث خونین و غمبار بحرین، باید یک پیام به غربی‌ها و یک پیام نیز به کشور عربستان داد، خطاب به دولت‌های غربی، بیان داشت: شما غربی‌ها که سالیان سال با شعار دموکراسی یقه چاک می‌کردید و دنیا را از شعار خود پر کرده و مخالفین خود را به این بهانه سرکوب می‌کردید، در قبال حوادث بحرین چرا این گونه شده‌اید؟



آیت الله مکارم ادامه داد: دموکراسی یعنی خواست مردم اما حالا که مردم مسلمان بحرین اعتراض مسالمت آمیز دارند از سخنان قبلی خود برگشته‌اید و حامی دیکتاتور‌ها شده‌اید؟



نمره دموکراسی غرب زیر صفر است



ایشان خطاب به دولت‌های غربی گفتند: نمره شما در دموکراسی صفر و حتی زیر صفر است.



این استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم در ادامه سخنان خود خطاب به دولت‌های غربی افزود: این بود شعارهای شما؟ با وجود این آیا دیگر کسی به حرف‌های شما اهمیت می‌دهد؟



وی با اشاره به استفاده ابزاری از حقوق بشر از سوی غرب ادامه داد: حقوق بشری شما ادعا می‌کنید هم همین است و شما فقط خود را بشر می‌دانید و نسبت به حقوق دیگران بی‌تفاوت هستید.



مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به دولت عربستان گفت: شما فکر می‌کنید از اینکه نیروی نظامی به بحرین بفرستید تا مردم معترض آنجا را به خاک و خون بکشند، برایتان ارزان تمام شود؟



عربستان آسیب پذیرترین کشور دنیا است

وی اظهار داشت: شما بدانید کسی این ظلم شما را فراموش نمی‌کند، شما آسیب پذیر‌ترین کشور دنیا هستید زیرا تا به حال یک انتخابات نداشتید، حال با این آسیب پذیری به مردم مسلمان کشور بحرین هم ظلم می‌کنید.



این مرجع تقلید افزود: ضرب المثلی هست که می‌گوید کسی که خانه‌اش شیشه‌ای است، به خانه دیگران سنگ نمی‌اندازد که البته این ضرب المثل در مورد حاکمان عربستان صدق می‌کند که خودش آسیب پذیر است و به کشور بحرین سنگ اندازی می‌کند.



وی خطاب به دولتمردان عربستان هشدار داد: بدانید که ظلم شما به مردم معترض بحرین، از سوی مردم منطقه فراموش نخواهند شد و قطعا مردم منطقه پاسخ محکمی به شما خواهند داد و از این رو بهتر است که خود را کنار بکشید.



آیت الله مکارم در بخش بعدی سخنان خود با اشاره به زلزله و سونامی اخیر کشور ژاپن، بیان داشت: در خصوص حوادث ژاپن ناراحتیم و بنده بار‌ها برایشان دعا کرده‌ام، چرا که امام علی (ع) در نامه‌ای به مالک اشتر در زمانی که برای حکومت بر مصر به این کشور عازم بود، فرموده بودند که مصری‌ها همه مسلمان نیستند اما با همه ‌شان خوش رفتار باش، چرا که آن‌ها یا مسلمان و برادر دینی تو و یا غیر مسلمان و همنوع تو هستند.



استاد خارج فقه حوزه علمیه قم، خاطرنشان کرد: فارغ از همدردی و دعای ما برای کشور ژاپن، یک نکته در اینجا وجود دارد و آن اینکه از ژاپن که قدرتمند‌ترین کشورهای صنعتی جهان است هم در مقابل بلایای طبیعی ناتوان است و چنان که در تصاویر تلویزیوی نیز نشان داده شد، اتومبیل‌ها و خانه‌ها همچون کارتون یا برگ درختی روی آب در حرکت بودند.



مکارم شیرازی تصریح کرد: زلزله و سونامی ژاپن یک پیام مهمی برای همه کشور‌ها و انسان‌های دنیا داشت و آن اینکه هیچکس نباید مغرور شود.