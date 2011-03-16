به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری امارات، کنگره جهانی انسان دوستان مسلمان که اعضای آن از سرمایه گذاران اجتماعی، سران دولتی و اقتصادی، فعالان جامعه مدنی تشکیل شده در گردهماییهای جهانی خود به اشتراک ایده ها، اندیشه ها، دانش و تجربه می‌پردازند.

در پرتو بحرانهای جهانی، پیچیده و مداوم، در بسیاری از نقاط جهان امنیت اجتماعی برای مردم به سختی فراهم می‌شود، باید نقشهای مناسبی برای سازمانهای جامعه مدنی دربرطرف کردن نیازهای اجتماعی افراد و اشاره به ریشه‌های فقر تعین شود.

در دنیایی که جهانی شده موضوعاتی که زمانی " محلی" درنظر گرفته می‌شدند اکنون ممکن است مطرح کردن آنها برای جوامع فراتر از مرزها چندان مناسب نباشد. این وضعیت هشدار دهنده نیازمند ترویج یک فرهنگ جهانی از نگرانیهای مشترک و اقدام جمعی است.

چهارمین کنگره جهانی انسان دوستان مسلمان گفتگوهایی درباره نقشه راهبردی انسان دوستان مسلمان برای دهه آینده خواهد داشت و با توجه به شرایط کنونی جهان اسلام و تحولات آن این همایش راهبرد جامعی برای تقویت انسان دوستی در تحولات اقتصادی و سیاسی ارائه می‌دهد و به تقویت نهادهای بشر دوستانه و جامعه مدنی و به‌ویژه جوانان برای ایفای یک نقش سازنده در پیشبرد تغییرات اجتماعی کمک می‌کنند.