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۲۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۶

چهارمین کنگره جهانی انسان‌دوستان مسلمان در دوبی برگزار می‌شود

چهارمین کنگره جهانی انسان‌دوستان مسلمان طی روزهای 23 و 24 مارس ( 3 و 4 فروردین‌ماه سال 90) در دوبی با محور تعریف نقشه راهبردی دهه آینده برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری امارات، کنگره جهانی انسان دوستان مسلمان که اعضای آن از سرمایه گذاران اجتماعی، سران دولتی و اقتصادی، فعالان جامعه مدنی تشکیل شده در گردهماییهای جهانی خود به اشتراک ایده ها، اندیشه ها، دانش و تجربه می‌پردازند.

در پرتو بحرانهای جهانی، پیچیده و مداوم، در بسیاری از نقاط جهان امنیت اجتماعی برای مردم به سختی فراهم می‌شود، باید نقشهای مناسبی برای سازمانهای جامعه مدنی دربرطرف کردن نیازهای اجتماعی افراد و اشاره به ریشه‌های فقر تعین شود.

در دنیایی که جهانی شده موضوعاتی که زمانی " محلی" درنظر گرفته می‌شدند اکنون ممکن است مطرح کردن آنها برای جوامع فراتر از مرزها چندان مناسب نباشد. این وضعیت هشدار دهنده نیازمند ترویج یک فرهنگ جهانی از نگرانیهای مشترک و اقدام جمعی است.

چهارمین کنگره جهانی انسان دوستان مسلمان گفتگوهایی درباره نقشه راهبردی انسان دوستان مسلمان برای دهه آینده خواهد داشت و با توجه به شرایط کنونی جهان اسلام و تحولات آن این همایش راهبرد جامعی برای تقویت انسان دوستی در تحولات اقتصادی و سیاسی ارائه می‌دهد و به تقویت نهادهای بشر دوستانه و جامعه مدنی و به‌ویژه جوانان برای ایفای یک نقش سازنده در پیشبرد تغییرات اجتماعی کمک می‌کنند.

کد مطلب 1275522

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