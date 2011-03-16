جشن بزرگ نوروز در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه مازندران گفت:‌ فعالیتهای فرهنگ در استان جایگاه خاصی دارد.



وی اظهار داشت: ‌ارشاد مازندران توانست فعالیت های خود را به صورت برنامه های متنوع و نفس گیر در سال جاری پیگیری کند.



ابراهیمی با اشاره به اجرای کلیه دستورالعمل های وزارتخانه بیان کرد: برنامه شورای فرهنگ عمومی در استان در طول سنوات گذشته بی نظیر بوده است.



وی افزود: ‌شورای فرهنگ عمومی در سال جاری 43 مصوبه داشته که اجرایی شدن برخی از این مصوبات نیازمند زمان است.



ابراهیمی با اشاره به اینکه مصوبات شورای فرهنگ عمومی مانند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است یادآور شد: استان موظف به اجرای این مصوبات است.



وی با بیان اینکه برنامه های اداره کل ارشاد مازندران بر محورهای جشنواره ، نمایشگاه ها و همایش بوده است، خاطرنشان کرد: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال جاری پنج بار به مازندران سفر کرده است.



ابراهیمی با اشاره به این نکته که ارشاد مازندران در سال جاری 15 تقدیر نامه دریافت کرده گفت: عملکرد اداره کل ارشاد مازندران در گاه شمار شمال تقویم طبری درج خواهد شد.



وی با بیان اینکه ستادهای شهرستانی در قالب ستاد تسهیلات سفر این اداره کل تشکیل شده اند، اظهار داشت: چاپ بروشور و راهنمای گردشگری برای مسافران نوروزی از دیگر اقدامات این اداره کل است.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اجرای برنامه های شاد و متنوع در ایام نوروز خاطرنشان کرد: اجرای برنامه های شاد و مفرح ، نوروز خوانی ، نوروز میراث مشترک معنوی، آیین های کهن نوروزی و کارناوال هر روزتان نوروز باد از جمله برنامه های ایام نوروز این اداره کل است.



وی گفت:‌ 9 هنرمند برای ارائه فرهنگ بومی مازندران و آیین های نورزی در عرصه های مختلف به کشور ترکمنستان اعزام می شوند.



ابراهیمی به برگزاری مسابقه ای برای مسافران نورزی اشاره کرد و یادآور شد:‌ مسافران می توانند از طریق تلفن همراه اقدام به عکاسی از نقاط دیدنی مازندران کرده و در این مسابقه شرکت کنند.



وی با اشاره به اعزام کاروان های راهیان نور گفت: ‌40 هزار جلد کتاب "نفوذ نرم فرقه های دروغین"، 20 هزار جلد کتاب "حجاب"ریال 30 هزار جلد دفترچه خاطرات و 30 هزار حلقه دی وی دی و سی دی وی‍ژه زائران راهیان نور توزیع می شود.



ابراهیمی با بیان اینکه 18 عنوان کتاب خاطرات سرداران شهید مازندران به تفکیک شهرستان منتشر شده اظهار داشت:‌این روند در سال های آینده هم ادامه خواهد داشت.



وی با تاکید بر اینکه مازندران نیازمند نمازخانه های بین راهی بیشتری است تصریح کرد:سعی کردیم نسبت به بهداشت و وضعیت نمازخانه های بین راهی توجه ویژه ای لحاظ شود و استانداری هم برای این منظور بودجه ای در اختیار اوقاف قرار داده است.



ابراهیمی با اشاره به اینکه مساجد همواره باید پذیرای افراد باشند یادآور شد:‌اینگونه نباشد که مساجد فقط در زمان اقامه اذان و نماز باز بوده و در سایر اوقات تعطیل باشند .



وی گفت:‌ هلال احمر استان چادرهایی برای اقامه نماز در برخی نقاط استان دائر خواهد کرد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران خاطرنشان کرد:‌ سال آینده در رابطه با خلاها و حلقه های مفقوده فرهنگی استان ، اتاق فکر تشکیل می دهیم تا بتوانیم مسائل را بهتر رصد کنیم.



وی با بیان اینکه سال آینده نگاه ویژه به بخش آموزش داریم افزود:برنامه های آموزشی ارشاد مازندران در سال آینده افزون تر خواهد بود.



ابراهیمی با اشاره به اینکه جامعه نیاز به نشاط دارد یادآور شد: روز هشتم فروردین برنامه جشن نوروز در مرکز استان برگزار می شود.