نمایشگاه استقبال از بهار در اراک گشایش یافت

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: آثار این نمایشگاه که برای فروش نیز عرضه شده است تا 15 فروردین ماه سال آتی برای بازدید علاقمندان دایر است.

حسین جوادی هدف از برپایی این نمایشگاه را فراهم کردن بستر مناسب برای استفاده از خلاقیت و آثار و تولیدات هنرمندان و بهره مندی گسترده مردم از این آثار و زمینه معرفی هنرمندان عنوان کرد و گفت: این نمایشگاه 70 اثر مختلف هنرهای تجسمی با موضوع بهار ،مردم در نوروز ، شاخه های گل در معرض دید عموم قرارگرفته است.

گفتنی است درفرهنگسرای آئینه اراک از 5 فروردین سال آینده برنامه ها و مراسم متنوع از جمله کنسرت های موسیقی، نمایش و نمایشگاه ها اجرا می شود.