كميسيون انرژي مجبور به تصويب طرح برداشت از صندوق ذخيره براي واردات بنزين شد

رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر، درباره تصميم مجلس براي برداشت يك ميليارد و 300 ميليون دلار از صندوق ذخيره ارزي به منظور واردات بنزين گفت : كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه عليرغم اينكه مي دانستند اين تصميم آنچنان به نفع كشور نيست اما به منظور جلوگيري از ايجاد بحران شديد بنزين در كشورمجبور به تصويب اين پيشنهاد دولت شدند .

كمال دانشيار در ادامه گفت : پيش بيني مي شود مجلس شوراي اسلامي نيز به تمام ويا بخشي ازمبلغ 3/1 ميليارد دلار راي دهد .

وي افزايش سالانه واردات بنزين را از صندوق ذخيره ناشي از سوء تدبير دولت يا وزارت نفت عنوان كرد و گفت : در سال جاري 5/2 ميليارد دلار و سال آينده نيز 5/3 ميليارد دلاربودجه براي واردات بنزين صرف خواهد شد كه با مجموع اين دورقم مي توانستيم سه پالايشگاه توليد بنزين را احداث كنيم .

وي ، تاخير 60 درصدي درساخت پالايشگاه توليد بنزين از ميعانات گازي در عسلويه و عدم ايجاد پالايشگاه جديد در طي سالهاي جاري را ازمهمترين موارد سوء تدبير دولت موجود دانست و گفت : اين دولت هنوز نتوانسته براي سياست ضعيف خود در اين زمينه جوابگو باشد .

وي اضافه كرد : مجلس تنها در صورتي به برداشت از صندوق ذخيره ارزي راي مي دهد كه وزارت نفت سيستم كارت هوشمند را به زودي پياده كند تا بتواند مصرف سوخت را در كشور كاهش دهد .

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