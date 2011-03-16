علیرضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، در خصوص احداث اولین پارک ایمنی کشور در قم گفت: این پارک تا پایان سال 90 در جهت آموزش شهروندان با هدف رسیدن به ایمنی شهر و تحرک بدنی شهروندان در نظر گرفته شده است که نوید بخش تحول اساسی در استان قم خواهد بود.
وی ادامه داد: اولویت اول در این سازمان بحث آموزش است که با بهترین اساتید در داخل و خارج کشور و برای اولین بار نیز در کشور استادانی از مورتس انگلستان به استان برای برگزاری دورههای مدیریت بحران در قم با هدف ارتقاء آموزش گروهی وشغلی پرسنل سازمان اعزام شدند.
وی آموزشهای درون سازمانی وبرون سازمانی، تحول در ساختار وزیر ساختارهای سازمان، تأسیس مرکز آموزش، برگزاری دورههای تخصصی برای پرسنل سازمان وراه اندازی سایت 5 هکتاری در کنار کوه خضر نبی را از جمله اقدامات این سازمان در سال 89 برشمرد.
شناسنامههای ایمنی تهیه میشود
وی گفت: سال آینده در بحث پیشگیری برنامههای زیر ساختی با تهیه شناسنامه ایمنی برای مکانهای 4 سقف و 4 سقف به بالا که باید توسط سازمان قبل از صدور پروانه 5 بخش تاسیسات، برق، مکانیک، عمران وسازه تائید شود تا با این تأییدیه سازمان آتش نشانی، پایان کار به ساختمان ارائه شود.
عسگری عنوان کرد: حفاظت از میراث فرهنگی، استاندارد سازی، تعیین صلاحیت شرکتها، ایمنی اصناف، ارائه سیستمهای نجات شهری ومکانیزه کردن پروسه صدور پروانه ایمنی ساختمان از جمله برنامههای سازمان آتش نشانی در سال آینده خواهد بود.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی گفت: برنامههای سازمان براساس افق 10 سال آینده با توجه به افزایش جمعیت وگسترش استان ودر نظر گرفتن نقاط کم خطر، پرخطر ونقاط قابل دسترسی GIS شهری و ساخت ایستگاهها انجام میشود.
ایجاد 5 سوله در قم
وی بیان کرد: طرحهای خانه به خانه وطرح دوام، باکسهای ایمنی مستقر در سطح شهر، ایجاد 5 سوله و انبارهای مرکزی و توزیع کتابچههای ایمنی برای کودکان برای اولین بار در استان از جمله عملکردهای این سازمان در سال آینده خواهد بود.
عسگری با بیان اینکه درسال 89 در مقایسه با سال گذشته عملکرد کمتری را شاهد بودیم که با فرهنگ سازی، تهیه 100 بروشور ایمنی، استقرار نیروهای ایمنی در پارکسوارها این نقص جبران شد.
اجرای طرح استقبال ایمنی از بهار
وی افزود: امسال طرح استقبال ایمنی از بهار از 23 اسفند ماه تا 15 فروردین آغاز شده که در 5 شنبه آخر سال نیز با پوشش آرامستانهای اصلی شهر با توجه به حجم ترافیک ایمنی لازم انجام خواهد شد
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