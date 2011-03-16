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۲۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۰

نمایشگاه آثار سهراب سپهری در کرمان گشایش یافت

نمایشگاه آثار سهراب سپهری در کرمان گشایش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه آثار حجمی و نقاشی سهراب سپهری و علی اکبر صنعتی در کرمان گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، در آستانه سال نو نمایشگاه هنرمندان معاصر ایران در زمینه نقاشی و آثار حجمی با عنوان به تماشای بهار در محل موزه معاصر کرمان آغاز بکار کرد.

این نمایشگاه شامل دهها اثر برجسته از سهراب سپهری و علی اکبر صنعتی شامل نقاشی، مجسمه و آثار حجمی است.

استاد علی اکبر صنعتی از شاگردان سهراب سپری و یکی از مجسمه سازان شهیر و معاصر ایران است.

در کنار این آثار نقاشی هنرمندان دهه 20 و 30 ایران نیز در این نمایشگاه در معرض دید عموم مردم و گردشگران قرار گرفته است.

موزه هنرهای معاصر کرمان خود یکی از آثار تاریخی کرمان محسوب می شود که بدلیل نوع معماری منحصر بفرد در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

طرح نمایشگاه به تماشای بهار تا 20 فروردین در موزه هنرهای معاصر کرمان دایر است.
 
کد مطلب 1275532

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