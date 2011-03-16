بررسی طرح تفصیلی تهران از ابتدای سال جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج چگینی نژاد با اشاره به لایحه مصوب شورای اسلامی شهر تهران در خصوص طرح تفصیلی گفت: این طرح هم اکنون به دبیرخانه کمیسیون ماده 5 ارائه شده است و با آغاز سال جدید توجه بسیار جدی به این طرح می شود و همزمان نیز در دستور کار گروه فنی برای رسیدگی و اخذ دیدگاه های کارشناسی و فنی قرار می گیرد تا به دنبال آن کارگروه فنی در دتسور کار کمیسیون ماده 5 برای تصویب و اجرا قرار گیرد .

وی تهیه طرحهای تفصیلی جدید تهران را اقدامی بزرگ دانست وافزود: تهیه این طرح موجب خرسندی شهردار تهران شد و در گزارشی که به مقام معظم رهبری ارائه شد به تهیه این طرح و اداره شهر تهران بر اساس سند توسعه شهری که بعد از گذشت سال های متمادی اتفاق می افتد اشاره شد .

چگینی خاطرنشان کرد: با این طرح تهران که سالها بلاتکلیف بود دارای سند توسعه مشخص شهری شد که این حرکت قابل قدردانی است و دیبرخانه کمیسیون ماده 5 هم آماده همکاری کامل برای به ثمر رساندن این طذح و اجرای قاطع آن است .

این مقام مسئول شهرداری با تاکید بر این که با همکاری یکدیگر در جهت اجرایی شدن این طرح تلاش می کنیم ، گفت : این طرح به صورت راهبری - ساختاری تهیه شده که مهم ترین ویژگی آن به شمار می رود .

چگینی نژاد در ادامه اظهار کرد: طرح تفصیلی که در کمیسیون ماده 5 ارائه شده شامل لایحه پیشنهادی با 406 شیت نقشه و ضوابط و مقررات وسایر گزارشات توجیهی مربوطه است که با جدیت آن را بررسی خواهیم کرد ودر اولین فرصت در سال جدید به کارگروه فنی و سپس در کمیسیون ماده 5 آن را طرح خواهیم کرد .

وی افزود : طرح ارائه شده در کارگروه فنی مورد بررسی نمایندگان وزرا و سازمان های عضو کارگروه قرار می گیرد و بعد در کمیسیون ماده 5 مورد بررسی و تصویب معاونان وزاری کشور، مسکن و شهرسازی، نیرو، جهادکشاورزی و معاونان سازمانهای میراث فرهنگی و محیط زیست و رئیس شورای شهر تهران که عضو کمیسیون ماده 5 شهر تهران هستند تحت ریاست شهردار تهران قرار می گیرد.

چگینی تصریح کرد: اسنادی که در گذشته برای اداره تهران تهیه شده بود با ملاحظات کاربری و تعیین نوع استفاده از زمین صورت می گرفت اما این طرح راهبردی - ساختاری و بر اساس چهار پهنه اصلی تهیه شده و رویکرد اقتصاد شهری در آن تقویت شده است.

وی با اشاره به جدیت شهردار تهران و قاطعیات در اجرای این طرح گفت: در اجرایی شدن این طرح مشارکت همه دستگاهها و سازمانها و همکاری میان بخشی نیاز ضروری است تا خطا پذیری آن به حداقل رسیده و این طرح بتواند به اهدافش برسد .

چگینی نژاد با تاکید بر اسناد بالادست و چشم انداز شهر تهران ادامه داد: این طرح در راستای اسناد بالادست تهیه شده و با اجرای کامل آن تهران می تواند از تسوعه متوازن و پایدار برخورد باشد.