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۲۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۵۰

بررسی طرح تفصیلی تهران از ابتدای سال جدید

بررسی طرح تفصیلی تهران از ابتدای سال جدید

رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران با تاکید بر اجرای طرح تفصیلی جدید شهر تهران گفت: این طرح به کمیسیون ماده 5 ارائه شده و با آغاز سال 90 توجه جدی به این طرح می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج چگینی نژاد با اشاره به لایحه مصوب شورای اسلامی شهر تهران در خصوص طرح تفصیلی گفت: این طرح هم اکنون به دبیرخانه کمیسیون ماده 5 ارائه شده است و با آغاز سال جدید توجه بسیار جدی به این طرح می شود و همزمان نیز در دستور کار گروه فنی برای رسیدگی و اخذ دیدگاه های کارشناسی و فنی قرار می گیرد تا به دنبال آن کارگروه فنی در دتسور کار کمیسیون ماده 5 برای تصویب و اجرا قرار گیرد .

وی تهیه طرحهای تفصیلی جدید تهران را اقدامی بزرگ دانست وافزود: تهیه این طرح موجب خرسندی شهردار تهران شد و در گزارشی که به مقام معظم رهبری ارائه شد به تهیه این طرح و اداره شهر تهران بر اساس سند توسعه شهری که بعد از گذشت سال های متمادی اتفاق می افتد اشاره شد .

چگینی خاطرنشان کرد: با این طرح تهران که سالها بلاتکلیف بود دارای سند توسعه مشخص شهری شد که این حرکت قابل قدردانی است و دیبرخانه کمیسیون ماده 5 هم آماده همکاری کامل برای به ثمر رساندن این طذح و اجرای قاطع آن است .

این مقام مسئول شهرداری با تاکید بر این که با همکاری یکدیگر در جهت اجرایی شدن این طرح تلاش می کنیم ، گفت : این طرح به صورت راهبری - ساختاری تهیه شده که مهم ترین ویژگی آن به شمار می رود .

چگینی نژاد در ادامه اظهار کرد: طرح تفصیلی که در کمیسیون ماده 5 ارائه شده شامل لایحه پیشنهادی با 406 شیت نقشه و ضوابط و مقررات وسایر گزارشات توجیهی مربوطه است که با جدیت آن را بررسی خواهیم کرد ودر اولین فرصت در سال جدید به کارگروه فنی و سپس در کمیسیون ماده 5 آن را طرح خواهیم کرد .

وی افزود : طرح ارائه شده در کارگروه فنی مورد بررسی نمایندگان وزرا و سازمان های عضو کارگروه قرار می گیرد و بعد در کمیسیون ماده 5 مورد بررسی و تصویب معاونان وزاری کشور، مسکن و شهرسازی، نیرو، جهادکشاورزی و معاونان سازمانهای میراث فرهنگی و محیط زیست و رئیس شورای شهر تهران که عضو کمیسیون ماده 5 شهر تهران هستند تحت ریاست شهردار تهران قرار می گیرد.

چگینی تصریح کرد: اسنادی که در گذشته برای اداره تهران تهیه شده بود با ملاحظات کاربری و تعیین نوع استفاده از زمین صورت می گرفت اما این طرح راهبردی - ساختاری و بر اساس چهار پهنه اصلی تهیه شده و رویکرد اقتصاد شهری در آن تقویت شده است.

وی با اشاره به جدیت شهردار تهران و قاطعیات در اجرای این طرح گفت: در اجرایی شدن این طرح مشارکت همه دستگاهها و سازمانها و همکاری میان بخشی نیاز ضروری است تا خطا پذیری آن به حداقل رسیده و این طرح بتواند به اهدافش برسد .

چگینی نژاد با تاکید بر اسناد بالادست و چشم انداز شهر تهران ادامه داد: این طرح در راستای اسناد بالادست تهیه شده و با اجرای کامل آن تهران می تواند از تسوعه متوازن و پایدار برخورد باشد.

کد مطلب 1275537

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