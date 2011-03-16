احمد هاشمیان رئیس کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال با اعلام این خبر به خبرنگار مهرافزود: علیرغم وجود نواقص در مدارک درخواست استیناف بازیکن متخلف، کمیسیون رسیدگی به تخلف دوپینگ با نگاه اغماض و برای جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق ورزشکار، درخواست این بازیکن مورد موافقت کمیسیون قرار گرفت تا جلسه استیناف این بازیکن فردا پنج شنبه برگزار و رای نهایی در خصوص این پرونده صادر خواهد شد.

کمیسیون بدوی رسیدگی به تخلف دوپینگ سه شنبه این هفته در رای ابتدایی خود فوتبالیست دوپینگی را به دوسال محرومیت از کلیه فعالیت های فوتبال محروم کرد.

فوتبالیست دوپینگی به تیم های لیگ دسته اول اختصاص دارد که دوپینگ وی درجریان دیدارهای جام حذفی مثبت اعلام شده است. داروی مصرف شده از سوی این بازیکن "متیل فنیدیک" نام دارد که از دسته داروهای محرک و ویژه در داروهای ممنوعه به شمار می رود.