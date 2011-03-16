به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، این گروه تا کنون 150 اثر ادبی خود را برای فروش در سایت www.authorsforjapan.wordpress.com قرار دادهاند که با استقبال خوبی مواجه شده است.
در میان کسانی که به این گروه پیوستهاند میتوان به نویسندگان مطرح و پرفروشی چون میراندا دیکسون و فیلپ ریو اشاره کرد.
استینتون درباره انگیزه برپایی چنین خیریهای گفت: این ایده که از راهاندازی خیریه برای قربانیان سیل کوئینزلند در اوایل سال جاری میلادی که با موفقیت مواجه شد الهام گرفته شده است. پاسخهایی که دریافت کردهایم فوقالعاده و شگفتانگیز بود و انتظار میرود که کمک شایان توجهای جمع شود.
این حراج تا ساعت 20 روز یکشنبه 20 مارس (29 اسفند) ادامه مییابد و در آمد حاصله از طریق صلیبسرخ انگلستان به زلزلهزدگان و آسیبدیدگان سونامی ژاپن اهدا خواهد شد.
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